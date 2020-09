Οικονομία

Packaging Awards 2020: Βραβείο στην ΟΛΥΜΠΟΣ

Η εταιρεία τιμήθηκε για μια συσκευασία της που είναι από τις φιλικότερες προς το Περιβάλλον.

Ως μία από τις φιλικότερες συσκευασίες της χρονιάς για το περιβάλλον, βραβεύτηκε η νέα συσκευασία στραγγιστού γιαουρτιού ΟΛΥΜΠΟΣ, κατηγορία κιλού, στο διαγωνισμό Packaging Awards 2020. Το βραβείο παρέλαβε ο εμπορικός διευθυντής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., Μιχάλης Βεδεράκης.

Στην τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση των Packaging Awards της Boussias Communication, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, βραβεύτηκαν επιχειρήσεις για την καινοτομία τους στο σχεδιασμό συσκευασίας, για τα υλικά που χρησιμοποίησαν, την τεχνολογία που επέλεξαν και τις διαδικασίες, που προσέδωσαν αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα της συσκευασίας του προϊόντος.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ έχει εστιάσει τη στρατηγική της στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προς την κατεύθυνση αυτή επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες και συσκευασίες που ευνοούν στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν εταιρείες από ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα.