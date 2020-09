Κοινωνία

Κορονοϊός: αρνητικοί και οι 12 εργαζόμενοι στο κρουαζιερόπλοιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο και πραγματοποιεί και τρίτο τεστ στους 12 εργαζόμενους.

Αρνητικά είναι τα επαναληπτικά τεστ, στα οποία υποβλήθηκαν τα 12 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 6» που αρχικά είχαν βγει θετικά.

Το πλοίο "έδεσε" στο λιμάνι του Πειραιά, επιστρέφοντας από τη Μήλο όπου βρισκόταν, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται εντός του πλοίου για να πραγματοποιήσει τεστ και στα 666 μέλη του πληρώματος και τρίτο τεστ στα 12 άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα στην καμπίνα τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ένα λάθος του εργαστηριου της Κρήτης, στο οποίο δόθηκαν τα πρώτα τεστ, να προκάλεσε τον συναγερμό.

Το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6 βρίσκεται από τις 5:00 το πρωί, στον δεύτερο διεθνή επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας Θεμιστοκλής του ΟΛΠ, στην πύλη Ε-12 (πρώην Κανέλλου) και βάσει οδηγιών, δεν πρόκειται να αποβιβαστεί κανένας επιβάτης, ούτε μέλος του πληρώματος.