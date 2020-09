Αθλητικά

Μέσι: Τέλος οι διαμάχες, προχωράμε ενωμένοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα ενότητας στέλνει ο κορυφαίος σκόρερ της Μπαρτσελόνα, μετά τις εντάσεις στην ομάδα και την προσπάθειά του να φύγει.

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι επιθυμεί να προχωρήσει αφήνοντας πίσω του την πρόσφατη προσπάθειά του να αποχωρήσει από τον σύλλογο και τις πρόσφατες επιθέσεις του στο διοικητικό συμβούλιο, ζητώντας από όλους να συγκεντρωθούν για να βοηθήσουν την ομάδα να έχει μια επιτυχημένη σεζόν.

Ο Μέσι ειδοποίησε τον Αύγουστο για την επιθυμία του να φύγει από την Μπαρτσελόνα, προτού τελικά αποφασίσει να παραμείνει για την σεζόν 2020/21, την τελευταία στο τρέχον συμβόλαιό του, επειδή δεν ήθελε να αντιμετωπίσει μια νομική μάχη με τον σύλλογο.

Αφού επέστρεψε, ο Μέσι συνέχισε να επιτίθεται στον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου και σε συνέντευξη του, τον Σεπτέμβριο, επέκρινε επίσης τον σύλλογο για τη μεταχείριση του Λουίς Σουάρες, ο οποίος έφυγε από τη Μπαρτσελόνα για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sport (που εδρεύει στη Βαρκελώνη), είπε ότι δεν θέλει πλέον διαμάχη με το σύλλογο.

«Μετά από τόσα πολλά που έγιναν, θα ήθελα να τερματίσω τα πάντα. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υποθέσουμε ότι το καλύτερο δεν έχει ακόμη έρθει. Πρέπει πάντα να είμαστε ενωμένοι και να τραβήξουμε προς την ίδια κατεύθυνση», δήλωσε ο Μέσι και πρόσθεσε:

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη μου και αν υπήρχαν, ήταν μόνο για να κάνω τη Μπαρτσελόνα καλύτερη και ισχυρότερη».

Ο κορυφαίος σκόρερ της Μπαρτσελόνα, είπε επίσης ότι λυπάται που προκάλεσε αναταραχή στους οπαδούς του συλλόγου, αλλά τόνισε ότι πίστευε εκείνη την στιγμή ότι η αποχώρηση από την ομάδα όπου έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια, θα ήταν καλή για τον σύλλογο.

«Αν οποιαδήποτε στιγμή, κάποιος από αυτούς ενοχλήθηκε από κάτι που είπα ή έκανα, ας μην υπάρξει αμφιβολία ότι οτιδήποτε έκανα, ήταν πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα του συλλόγου», σχολίασε.