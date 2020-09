Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Θερίζει” ζωές η πανδημία στην Ρωσία

Περισσότερα από 8.000 κρούσματα και δεκάδες νεκροί σε 24 ώρες.

‘Έξαρση της πανδημίας παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες και στη Ρωσία.

Ο αριθμός των θανάτων που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ρωσία ανήλθε στους 177 και είναι ο μέγιστος που έχει καταγραφεί από τις 17 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης του κορονοϊού, Συνολικά έχουν χάσει την ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού 20.722 άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού αριθμού των προσβληθέντων από τον κορονοϊό ατόμων.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 8.481 κρούσματα κορονοϊού, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα έχει ανέλθει στο 1.176.286.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές το τελευταίο εικοσιτετράωρο ανάρρωσαν 5.858 ασθενείς, ενώ συνολικά έχουν αναρρώσει 958.257 ασθενείς.

Αυτή την στιγμή στην Ρωσία εξακολουθούν να υπάρχουν 197.307 ενεργά κρούσματα.