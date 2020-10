Πολιτική

Επικοινωνία Μπορέλ – Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Για την κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το πόσο σημαντική είναι η αποκλιμάκωση, καθώς και τρέχοντα ζητήματα της ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας και ειδικά την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο» συζήτησαν ο Ζοζέπ Μπορέλ και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.