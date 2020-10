Κοινωνία

Πανεπιστήμια: Αρχίζει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά - Πώς θα λειτουργήσουν

Ανοίγουν τις πύλες τους τα Πανεπιστήμια με κανόνες, αλλά και προβληματισμούς. Πώς θα γίνονται τα μαθήματα. Όλες οι οδηγίες.

Από τη Δευτέρα και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα σε όλα τα τμήματα και τις σχολές των ΑΕΙ της χώρας. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια και ο δίαυλος επικοινωνίας υπουργείου Παιδείας και πρυτάνεων είναι συνεχώς ανοικτός. Παρ'όλα αυτά, εκφράζονται προβληματισμοί από πλευράς πρυτάνεων για το εάν η εφαρμογή των μέτρων και η λειτουργία των πανεπιστημίων θα συνυπάρξουν ανεμπόδιστα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των πανεπιστημίων και η διδασκαλία των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων με έως και 50 άτομα θα πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στις περιπτώσεις μαθημάτων με περισσότερα από 50 άτομα, οι διαλέξεις θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Βασ. Διγαλάκης: «Να περιφρουρήσουμε την ασφαλή διεξαγωγή του νέου ακαδημαϊκού έτους»

«Ζούμε και στα πανεπιστήμια μια νέα πραγματικότητα λόγω πανδημίας και οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις διαφορετικές, αλλά απαραίτητες συνθήκες που αυτή επιβάλλει», δήλωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

Όπως σημείωσε, η τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας, που τεκμηριωμένα συστήνει η επιστήμη, είναι «απαραίτητη προκειμένου οι φοιτητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στις διδακτικές αίθουσες και στα εργαστήρια και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία».

Χαρακτήρισε, δε, σημαντική την επίτευξη της ασφαλούς επιστροφής των φοιτητών στους χώρους των πανεπιστημίων γιατί, όπως είπε, «μια επιμήκυνση της απουσίας των φοιτητών από τον χώρο του πανεπιστημίου θα απέβαινε εις βάρος τους».

«Η δια ζώσης συζήτηση και αλληλεπίδραση, που συντελείται εντός των αμφιθεάτρων, δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κι ούτε θέλουμε να αποκοπούν οι φοιτητές από τη συνολική εμπειρία φοίτησης σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αξίζει λοιπόν συνειδητά και με υπευθυνότητα να περιφρουρήσουμε την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του νέου ακαδημαϊκού έτους», υπογράμμισε ο κ. Διγαλάκης.

Μέσα στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που επιφέρει στα πανεπιστήμια η πανδημία του κορονοϊού, η ανάγκη για στελέχωση των πανεπιστημίων με διδακτικό προσωπικό γίνεται ακόμα πιο μεγάλη. Για αυτό τον λόγο, όπως ανέφερε ο υφυπουργός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δρομολογούνται οι διαδικασίες ώστε να δοθούν, μέσω ΕΣΠΑ, περίπου 2.000 υποτροφίες, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, με ανταποδοτικό χαρακτήρα, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, προκειμένου να στελεχώσουν σε επιλεγμένα μαθήματα φροντιστηριακές τάξεις για προπτυχιακούς φοιτητές.

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου η έναρξη των μαθημάτων

Το υπουργείο εδώ και μήνες είναι σε επικοινωνία με τους πρυτάνεις για το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα και μάλιστα, την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε μία ακόμη τηλεδιάσκεψη του κ. Διγαλάκη με τους πρυτάνεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουν τα ιδρύματα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Αν και το κάθε πανεπιστήμιο επιλέγει αυτόνομα την οργάνωση του ημερολογίου το ακαδημαϊκού έτους, αναμένεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχει γίνει η αρχή των μαθημάτων στις σχολές και τα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

Μάλιστα, οι σχολές αυτό το διάστημα προβαίνουν σε ενημερώσεις μέσω των ιστοσελίδων και των γραμματειών τους για το πώς θα λειτουργήσει το κάθε τμήμα, τι θα ισχύσει για την πραγματοποίηση του κάθε μαθήματος, κοκ.

Προβληματισμοί που εμμένουν

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων διδασκαλίας, με βάση τη νέα πραγματικότητα, αποτέλεσε για όλα τα ΑΕΙ έναν δυνατό γρίφο. Από τη μία, η ανάγκη για να παραμείνουν «ζωντανές» οι ακαδημαϊκές δομές, με την παρουσία φοιτητών και από την άλλη, η ανάγκη για περισσότερες αίθουσες, αλλά και διδάσκοντες. Και όλα αυτά, με βασικό στόχο την προστασία της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δια ζώσης μαθήματα», δήλωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος.

Όπως επεσήμανε, υπάρχουν δυσκολίες ως προς την επάρκεια αιθουσών και διδασκόντων. «Υπάρχει δυσκολία, όσον αφορά την επάρκεια αιθουσών. Όσον αφορά το κομμάτι των μελών ΔΕΠ, έχουμε ήδη κάνει σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Παιδείας για επιπλέον διδακτικό προσωπικό», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, βρίσκεται και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο ανοίγει τη Δευτέρα τις πύλες του για τα πρώτα μαθήματα της χρονιάς. «Η ανάγκη τήρησης υγειονομικών μέτρων επιβάλλει την αραιή διάταξη στις αίθουσες και τα εργαστήρια και κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των τμημάτων διδασκαλίας και άσκησης. Έτσι αναδεικνύονται οι μεγάλες ελλείψεις σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό, αποτέλεσμα της σταθερά υποχρηματοδοτούμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», υπογράμμισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ανάγκες για διδακτικό προσωπικό εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μεγεθύνονται εάν λάβει κανείς υπ' όψιν ότι μεταξύ των διδασκόντων υπάρχουν και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία με φυσική παρουσία.

«Η εφαρμογή της πρόσφατης ΚΥΑ προσκρούει στην αμείλικτη πραγματικότητα», ανέφερε ο κ. Μπουντουβής και πρόσθεσε: «Η εφαρμογή της σε υποχρεωτικά μαθήματα με αριθμό εγγεγραμμένων κατά πολύ μεγαλύτερο των 50 είναι δυνατή μόνο με κατάτμηση σε τμήματα. Η εφαρμοσιμότητά της, όμως, συγκαθορίζεται από τη διαθεσιμότητα αιθουσών και διδακτικού προσωπικού και των χρονικών ορίων του ωρολογίου προγράμματος και είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Για τον λόγο αυτό, τα πανεπιστήμια ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να επισπεύσει τις διαδικασίες που θα φέρουν νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και χρηματοδότηση για θέσεις επικουρικού εκπαιδευτικού προσωπικού.