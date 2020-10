Πολιτισμός

“This is not Romeo & Juliet”: Πρεμιέρα για την πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo and Juliet» βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα στο Θέατρο Πορεία για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα κάνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεια και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ.

Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Αργύρης Πανταζάρας

Σύνθεση Κειμένου - Δραματουργική Επεξεργασία: Θεοδώρα Καπράλου

Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου - Τζίνα Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Δήμητρα Ζίγκαρις

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Φωτογραφία: Νίκος Πανταζάρας

Κίνηση - Training: Κωσταντίνος Παπανικολάου

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Graphic Design: Ogust

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Βουτσινάς

ΠΑΙΖΟΥΝ

Αργύρης Πανταζάρας

Έλλη Τρίγγου

Trailer

Trailer Backstage