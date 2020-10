Κόσμος

Κορονοϊός: εξιτήριο για τον Ντόναλντ Τραμπ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Twitter. Πώς σχολίασε τον σάλο με τη βόλτα του εν μέσω καραντίνας.

Σάλο έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Twitter, μέσω της οποίας ανακοινώνει την έξοδό του από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται με κορονοϊό.

"Θα φύγω από το υπέροχο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed σήμερα στις 6:30 μ.μ. Νιώθω πολύ καλά, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. "Μην φοβάστε τον Covid. Μην το αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει μερικά πολύ σπουδαία φάρμακα" δηλώνει ο Τραμπ και προσθέτει: "Νιώθω καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν από 20 χρόνια!"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πληρούσε ή ξεπέρασε όλα τα τυπικά νοσοκομειακά κριτήρια για να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και, ενώ δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο, είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι του, δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για την πορεία της υγείας του προσβληθέντα από κορονοϊό Αμερικανού προέδρου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες ... πληρούσε ή ξεπέρασε όλα τα τυπικά κριτήρια χορήγησης εξιτηρίου από το νοσοκομείο», δήλωσε ο Κόνλεϊ σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τότε που ο Τραμπ εμφάνισε για τελευταία φορά πυρετό και ότι τα επίπεδα οξυγόνου του ήταν φυσιολογικά.

«Αν και μπορεί να μην βρίσκεται εντελώς εκτός κινδύνου, η ομάδα και εγώ συμφωνήσαμε ότι όλες οι αξιολογήσεις μας, και το σημαντικότερο, η κλινική του κατάσταση, υποστηρίζουν την ασφαλή επιστροφή του προέδρου στο σπίτι, όπου θα λαμβάνει κορυφαίου επιπέδου ιατρική περίθαλψη όλο το εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε ο Κόνλεϊ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε, μέσω Twitter, και στον σάλο που προκλήθηκε με τη βόλτα του, γύρω από το νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε καραντίνα. "Τα ΜΜΕ αναφέρονται στην αναστάτωση που προκάλεσε η κίνησή μου, να μπω σε ένα ασφαλές όχημα και να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς και τους υποστηρικτές μου, που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και μέρες. Αν δεν το έκανα, τα ΜΜΕ θα με έλεγαν αγενή..." σχολίασε ο Τραμπ.