Χρυσή Αυγή: Η ώρα της απόφασης

Η ώρα της Δικαιοσύνης για τα θύματα της Χρυσής Αυγής έφτασε και το πανελλήνιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Εφετείο Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες.

Σήμερα είναι η ημέρα 0 για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αφού μετά από 5,5 χρόνια ανακοινώνεται στις 11:00 η απόφαση της Δικαιοσύνης. Πρώτη στο δικαστήριο έφτασε η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, που πέρασε την πύλη λίγο μετά τις 8:30, περίπου μία ώρα αργότερα, έφτασε στο Εφετείο και ο πατέρας του Παύλου Φύσσα.

Χιλιάδες πολίτες είτε βρίσκονται γύρω από το Εφετείο κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα “δεν είναι αθώοι” είτε αλλού, εντός και εκτός της Ελλάδας, θα λάβουν σε λίγες ώρες από την Δικαιοσύνη την πιο θεμελιώδη απάντησή της στο ερώτημα που θέτει κάθε ποινική υπόθεση: Αθώος ή Ένοχος. Την ίδια ώρα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στην περιοχή γύρω από το Εφετείο.

Οι δικαστές, που επί ένα μήνα συνεδρίαζαν υπό άκρα μυστικότητα, σήμερα καλούνται να αποδώσουν δίκαιο στα θύματα τριών συγκεκριμένων αιματηρών υποθέσεων και να αποφανθούν αν τα εγκλήματα αυτά έγιναν «σε εφαρμογή των καταστατικών “αρχών”» και επιδιώξεων μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο θα κρίνει πρόσωπα και θα αποτιμήσει νομικά την ευθύνη καθενός. Παράλληλα με την ετυμηγορία του θα δώσει μία απάντηση στο αν οι κατηγορούμενοι για τις επιθέσεις λειτούργησαν αυτόνομα και μεμονωμένα -όπως είπε η εισαγγελέας- ή ως «γρανάζια» «ενός μισαλλόδοξου , βίαιου, ναζιστικής μορφής και δομής μηχανισμού που εκφράστηκε με λόγια και έργα ακραία». Από την αντίληψη των δικαστών για αυτό το ζήτημα θα κριθεί και η τύχη προσώπων, με πρώτο τον Νίκο Μιχαλολιάκο, που σύμφωνα με την κατηγορία έθεταν τα «γρανάζια» σε κίνηση τόσο στις υποθέσεις Φύσσα, Αιγύπτιων και ΠΑΜΕ όσο και σε δεκάδες άλλες.

Το δικαστήριο σήμερα , με τον θεσμικό ρόλο που έχει , απαντά αν στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής υφίσταται νομικά μία αυστηρά δομημένη εγκληματική οργάνωση που μία εντολή ή μία έγκριση όπλιζε χέρια ή αν κάποια πρόσωπα έδρασαν αυτόβουλα και ανεξάρτητα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στις 11 το πρωί πρόκειται να ξεκινήσει την ανάγνωση της απόφασης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου που θα έχει πλέον περιορισμένες θέσεις -περίπου 300 από τις 850 που διαθέτει- για παρευρισκόμενους -δικηγόρους , κατηγορούμενους, δημοσιογράφους, κοινό-λόγω των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού.

Ποια είναι η Αρεοπαγίτης που προεδρεύει στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η κ. Λεπενιώτη , που πλέον έχει προαχθεί σε αρεοπαγίτη , εισήλθε στο δικαστικό Σώμα το 1984 σε ηλικία 26 ετών. Είναι άριστη νομικός με μεταπτυχιακό τίτλο στο αστικό και εργατικό δίκαιο. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης προήχθη από εφέτη σε πρόεδρο εφετών και πριν λίγο καιρό σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Η κ. Λεπενιώτη πέτυχε απόλυτα να διευθύνει με πλήρη ισορροπία μία δίκη δύσκολη όπως αυτή της Χρυσής Αυγής που δεκάδες φορές υπήρξαν εντάσεις και τεράστια φόρτιση.

Στο παρελθόν έχει χειριστεί πολλές ιδιαίτερες δίκες, όπως το αποκαλούμενο «συνδικάτο του εγκλήματος», δίκες εκβιαστών, τη δίκη για εξοπλιστικά με βασικό κατηγορούμενο πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου κ.α .

Πριν από 32 χρόνια η κ. Λεπενιώτη ήταν η ανακρίτρια που είχε χειριστεί την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής το τότε στέλεχος της Αντώνη Ανδρουτσόπουλο ή «Περίανδρο».

Οι κατηγορούμενοι, οι υποθέσεις και οι κατηγορίες

Δολοφονία Παύλου Φύσσα (ξημερώματα 18ης Σεπτεμβρίου 2013 Κερατσίνι από μέλη Τοπικής Νίκαιας)

Κατηγορούμενοι: 18

Γιώργος Ρουπακιάς: ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ιωάννης Καζαντζόγλου: άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Απλή συνέργεια στη δολοφονία οι :

Ιωάννης Άγγος

Αναστάσιος -Μάριος Αναδιώτης

Γεώργιος Δήμου

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης

Ιωάννης Βασίλειος Κομιανός

Κωνσταντίνος Κορκοβίλης

Αναστάσιος Μιχάλαρος

Γεώργιος Πατέλης γραμματέας της ΤΟ Νίκαιας- πυρηνάρχης της οργάνωσης

Σταύρος Σαντοριναίος

Γεώργιος Σκάλκος

Γέωργιος Σταμπέλος

Γεώργιος -Χρήστος Τσακανίκας

Λέων Τσαλίκης

Αθανάσιος Τσόρβας

Νικόλαος Τσόρβας και

Αριστοτέλης Χρυσαφίτης.

Επίθεση σε βάρος τριών Αιγύπτιων ψαράδων (Ικόνιο Περάματος 12 Ιουνίου 2012 από μέλη της Τοπικής Περάματος )

Κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας: 5

Αναστάσιος Πανταζής πυρηνάρχης Περάματος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Δημήτριος Αγριογιάννης

Θωμάς Μαριάς και

Μάρκος Ευγενικός.

Επίθεση σε βάρος μελών του ΠΑΜΕ (12 Σεπτεμβρίου 2013 στο Πέραμα από μέλη τοπικής Περάματος σε βάρος αφισοκολλητών έξω από Ζώνη)

Κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας : 4

Αναστάσιος Πανταζής

Χρήστος- Αντώνιος Χατζηδάκης

Κυριάκος Αντωνακόπουλος και

Ιωάννης Καστρινός.

Οι 24 από τους 26 κατηγορούμενους για τις τρεις επιθέσεις βαρύνονται επιπλέον και με το αδίκημα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Οι άλλοι 2 – οι πυρηνάρχες Πατέλης και Πανταζής - βαρύνονται με αυτό της διεύθυνσης μαζί με τους 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής (ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα που προέκυψε μετά τις εκλογές Ιουνίου 2012)

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Κατηγορούμενοι συνολικά 20 (18 βουλευτές και 2 πυρηνάρχες)

Νίκος Μιχαλολιάκος

Χρήστος Παππάς

Ηλίας Κασιδιάρης

Γιάννης Λαγός

Ηλίας Παναγιώταρος

Κωνσταντίνος Μπαραμπαρούσης

Ελένη Ζαρούλια

Γιώργος Γερμενής

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Νίκος Μίχος

Γιώργος Γερμενής

Αντώνης Γρέγος

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος

Ευστάθιος Μπούκουρας

Πολύβιος Ζησιμόπουλος

Νίκος Κούζηλος

Αρτέμης Ματθαιόπουλος

Δημήτρης Κουκούτσης.

Και οι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής

* Επιπλέον κατηγορίες για κακουργηματικού ή πλημμεληματικού βαθμού οπλοκατοχή αντιμετωπίζουν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Νίκος Μίχος (όπλα και πυρομαχικά) Στάθης Μπούκουρας και Χρήστος Παππάς ο οποίος βαρύνεται επίσης και με υπεξαίρεση μνημείου (πλημμέλημα)

Ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική

Κατηγορούμενοι συνολικά 45 (οι 24 από τις τρεις πρώτες υποθέσεις) και οι ακόλουθοι 21:

Διονύσης Αγιοβλασίτης

Γεώργιος Αποστολόπουλος

Νικόλαος Αποστόλου

Χρήστος Γαλανάκης

Σαββας Γαροφαλάκης

Αριστόδημος Δασκαλάκης

Γεώργιος Καλπιτζής

Διονύσιος Λιακόπουλος

Εμμανουήλ Μαυρικάκης

Θωμάς Μπαρέκας

Νικολέτα Μπενέκη

Νικόλαος Παπαβασιλείου

Γιώργος Περρής

Γιώργος Πετράκης

Βενετία Πόπορη (αστυνομικός)

Βασίλειος Σιατούνης

Θεώνη Σκαρπέλη

Θέμις Σκορδέλη

Χρήστος Στεργιόπουλος

Αθανάσιος Στράτος

Εμμανουήλ Ψυλλάκης.

Το σύνολο των κατηγορουμένων που είναι αντιμέτωποι με εγκληματική οργάνωση, είτε ως ηγεσία είτε ως μέλη, είναι 65.

Άλλοι 3 δικάζονται για πλημμελήματα. Πρόκειται για τους

Μαργαρίτα Μικελάτου (σύζυγος Ρουπακιά) για ψευδή κατάθεση

Θεόδωρο Στέφα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών και

Αναστάσιο Χιλιό για παράνομη κατοχή όπλων και κατοχή ναρκωτικών