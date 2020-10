Πολιτική

Κοντονής: Πολιτικός σεισμός μετά τις “βόμβες” στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαράδεκτες τις χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα. Διευκρινίσεις από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης.

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, προκαλώντας πολιτική θύελλα με όσα είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, με αφορμή την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κοντονής είπε ότι στην απόφαση του οδηγήθηκε καθώς «το κόμμα, ο τρόπος που οργανώνεται από εδώ και πέρα και οι πολιτικές που εκπονούνται είναι μια εσωκομματική πάλη που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού και της κοινωνίας».

Τόνισε πως είχε διαφωνήσει με ορισμένες διατάξεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, καθώς θα ευνοούσαν τη Χρυσή Αυγή. Όπως είπε, είχε εντοπίσει «ορισμένα σοβαρά προβλήματα, διατάξεις με τις οποίες διαφωνούσα» και πρόσθεσε πως σήμερα μπορεί να πει πως «ορισμένες από τις αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την απόφαση τη χθεσινή και με τις παρεπόμενες ποινές που το δικαστήριο δεν θα επιβάλει διότι δεν υπάρχουν πλέον στον Ποινικό Κώδικα».

Ακολούθησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με “καρφιά” από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «οι δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, που υιοθετούν την προπαγάνδα και τα fake news της Νέας Δημοκρατίας, είναι απαράδεκτες και αντικειμενικά εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα εχθρικά προς την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία».





Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης προέβη σε διευκρινιστική δήλωση στην οποία αναφέρει:

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει την παραίτησή μου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, με υπαρκτές και σοβαρές ενστάσεις που είχα και διατηρώ, για τον τρόπο ψήφισης και το περιεχόμενο διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα, αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση των λεγομένων μου, κατά τη συνήθη πρακτική της ΝΔ.

Για πολλοστή φορά τονίζω, ότι η παραίτησή μου υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του κόμματος προ τριημέρου και σχετίζεται αποκλειστικά με την καταστροφική εσωστρέφεια, τις ομαδοποιήσεις, τους εσωτερικούς μηχανισμούς και τις δημόσιες αντεγκλήσεις στελεχών του κόμματος εν όψει του συνεδρίου και άλλων σοβαρών εσωκομματικών προβλημάτων τα οποία σε μόνιμη βάση συγκροτούν την πλέον αρνητική εικόνα για το κόμμα και την προοδευτική παράταξη.

Τη στιγμή μάλιστα που απέναντί μας υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει στη διαχείριση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων.

Επαναλαμβάνω όμως για μια ακόμη φορά, ότι απαράδεκτες διατάξεις στο νέο Ποινικό Κώδικα, όπως η κατάργηση της παρεπόμενης ποινής στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων και η μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα ήταν σοβαρά και ανεπίτρεπτα λάθη.

Χαίρομαι γιατί πληροφορήθηκα ότι με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα κατατεθεί τροπολογία επαναφοράς των καταργημένων διατάξεων και ελπίζω να τύχει της στήριξης όλων των δημοκρατικών κομμάτων.

Τέλος, επιστρέφω αυτούσια στους εκδότες της, την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ως μνημείο συκοφαντίας και σταλινισμού και απαξιώ να την σχολιάσω».