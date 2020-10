Life

“Ήλιος”: απειλές, έρωτες και μοιραία λάθη στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Συνεχείς ανατροπές και καινούρια δεδομένα στις ζωές των πρωταγωνιστών της καθημερινής δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 .

Συγκλονιστικές εξελίξεις και πλοκή που γοητεύει όλο και περισσότερους τηλεθεατές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε βράδυ στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.



Δευτέρα 12 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18

Η Κατερίνα έχει φύγει από το σπίτι της για να μην τη βρει η αστυνομία και, τρομοκρατημένη, ζητάει βοήθεια από τον Ισακίδη. Η Αθηνά τονίζει στον Δημήτρη πως χειρίστηκε λάθος την κατάσταση με την Κατερίνα και πως εξαιτίας του η έρευνα έχει μείνει πίσω. Επίσης, του επισημαίνει πως βάζει σε κίνδυνο τη δουλειά του με το να έρχεται πιο κοντά απ’ όσο πρέπει με την Λήδα. Παρά την προειδοποίηση της εισαγγελέως, εκείνος δεν μπορεί να αγνοήσει την έλξη που έχει αρχίσει να νιώθει για την Λήδα. Ο Δημήτρης με την Λήδα περνούν αρκετό χρόνο μαζί και της αποκαλύπτει ένα μυστικό από το παρελθόν του. Ο Πέτρος προσπαθεί να πλησιάσει την Λένα, όμως μάταια, αφού εκείνη δεν θέλει να τον βλέπει. Τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντίνο που τον προειδοποιεί να μείνει μακριά της.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Ο Δημήτρης προσπαθεί να στριμώξει την Κατερίνα, ώστε να του αποκαλύψει όσα ξέρει για τον Ισακίδη… Η Αλεξάνδρα ζητάει από την Αλίκη να μεσολαβήσει, ώστε να τη συγχωρήσει ο Φίλιππος, θυμίζοντάς της ότι είναι συνένοχη στο παιχνίδι που παίξανε εις βάρος του… Η Αθηνά βρίσκει τον Δημήτρη στο μπαρ που δουλεύει η Λήδα και ζηλεύει, ενώ και η σχέση του Φίλιππου και της Αλίκης περνάει κρίση. Ο Χρήστος συμβουλεύει τον Δημήτρη να προσέχει, γιατί αν μαθευτεί η σχέση του με την Λήδα, θα τον βγάλουν από την υπόθεση. Η Μυρτώ αναγκάζει την Νίκη και τον πατέρα της να πάψουν να παίζουν κρυφτό και να της αποκαλύψουν την σχέση τους, δηλώνοντας πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι ζευγάρι οι δυο τους. Ξαφνικά, όλοι θα λάβουν ανώνυμα μηνύματα στα κινητά τους, που κατηγορούν τη Λήδα για παράλληλη σχέση με τον Δημήτρη και τον Φίλιππο…!

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Το υβριστικό μήνυμα εναντίον της Λήδας έχει αναστατώσει τόσο την ίδια όσο και τους παραλήπτες του. Ποιος μπορεί να το στέλνει και γιατί; Ο Πέτρος προτείνει στον Δημήτρη να τον βοηθήσει στις έρευνές του, προκειμένου να απαλλαγεί η Λήδα απ’ όλα αυτά που τη βαραίνουν. Η Λήδα θα ανακοινώσει κάτι στον Δημήτρη που θα τον απογοητεύσει. Η Κατερίνα δεν μπορεί να ηρεμήσει κάτω απ’ την έντονη επιρροή του Ισακίδη, ενώ η Μαρία προσπαθεί να την πείσει να πει ό,τι ξέρει για να μη βρεθεί και εκείνη στη θέση της Αγγελικής. Ο Δήμος και η Νίκη χαίρονται που τα παιδιά τους αποδέχονται τη σχέση τους. Ένα δυσάρεστο γεγονός, ωστόσο, πρόκειται να καταστρέψει το πρώτο τους οικογενειακό τραπέζι. Παράλληλα, μια αυθόρμητη κίνηση της Αλίκης στη δουλειά της θα κινήσει σοβαρές υποψίες στον Δημήτρη εναντίον της...

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Η φωτογραφία της Λήδας με τον Δημήτρη τούς έχει αναστατώσει όλους και κυρίως τον Πέτρο και τον Φίλιππο. Ο Δημήτρης και ο Χρήστος έχουν νέες πληροφορίες και φαίνεται να είναι κοντά σε ένα καινούργιο δεδομένο που αφορά τη δολοφονία του Πάνου. Η Μυρτώ δεν μπορεί να αποδεχτεί τι έχει συμβεί και δεν αποκαλύπτει στον πατέρα της την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο Δήμος και η Λένα δεν επιτρέπουν στον Πέτρο να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο, θεωρώντας τον υπαίτιο για ό,τι έπαθε. Ο Ισακίδης και ο Κοντογιάννης βρίσκονται ένα βήμα πίσω από την αστυνομία και προσπαθούν να τους προλάβουν. Η Αλίκη και η Λήδα θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους…

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Η Αλίκη είναι αναστατωμένη που πρέπει να παρουσιαστεί στο Τμήμα, αφού φαίνεται πως η ζήλια της την έχει οδηγήσει σε μία σειρά από λάθος κινήσεις… Ο Πέτρος δυσκολεύεται να δεχτεί πως η μαμά του έχει προσωπική ζωή και η Λήδα δεν μπορεί να διαχειριστεί τη συμπεριφορά του. Ο Δημήτρης έρχεται κοντά με τον Πέτρο και συνεργάζονται για χάρη της υπόθεσης της Λήδας. Η Εύα εξακολουθεί να έχει άσχημη συμπεριφορά απέναντι στον Πέτρο και δεν καταλαβαίνει γιατί η Αλεξάνδρα του φέρεται τόσο καλά. Ο Δήμος προσπαθεί να βρει τρόπο να βοηθήσει την κόρη του...

#Hlios