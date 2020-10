Πολιτισμός

VICE Specials: σκηνοθετώντας το μέλλον (εικόνες)

Έλληνες σκηνοθέτες της νέας γενιάς, που σαρώνουν βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, σε μια “ακτινογραφία” των συνθηκών στον χώρο και τον χρόνο.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Σκηνοθετώντας το Μέλλον».

Την τελευταία δεκαετία, οι Έλληνες σκηνοθέτες της νέας γενιάς σφραγίζουν τα διεθνή φεστιβάλ με τις μικρού μήκους ταινίες τους και σαρώνουν τα βραβεία από άκρη σε άκρη.

Απόγονοι του κύματος που κάπως αφηρημένα ονομάστηκε Greek weird wave, οι σκηνοθέτες των +- 30, φρεσκάρουν τον αέρα του ελληνικού κινηματογράφου, φέρνοντας νέες ιστορίες, καινούργιες φόρμες και ιδιαίτερες αφηγήσεις.

Ο Τάσος Αλευράς συνομίλησε με δέκα σκηνοθέτες, που είτε ολοκλήρωσαν είτε ολοκληρώνουν την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία (Γιώργος Ζώης, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Χρήστος Μασσαλάς, Ρηνιώ Δραγασάκη, Θανάσης Νεοφώτιστος, Στέργιος Πάσχος, Βασίλης Κεκάτος, Λουκιανός Μοσχονάς και Ζακλίν Λέντζου) για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου, για τις δυσκολίες και τις χαρές του επαγγέλματος και για το κατά πόσο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η σκηνοθεσία μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

