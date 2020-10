Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: τη Δευτέρα η απόφαση για τα ελαφρυντικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διέκοψε το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων. Η απάντηση της Εισαγγελέως στις επιθέσεις που δέχθηκε.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί τελικά η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών των καταδικασθέντων μελών της Χρυσής Αυγής.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης η πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα αν είναι έτοιμη για την πρότασή της επί των ποινών και όταν η κ. Οικονόμου απάντησε αρνητικά, η κ. Λεπενιώτη σήμανε τη διακοπή της διαδικασίας και τη συνέχεια αυτής τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί.

Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε με την τοποθέτηση της Εισαγγελέως, εμβόλιμα στην διαδικασία των δευτερολογιών. Η εισαγγελέας της Έδρας, Αδαμαντία Οικονόμου, ζήτησε τον λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με την χθεσινή σφοδρή αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων για την πρόταση της επί των ελαφρυντικών.

«Στη χθεσινή συνεδρίαση δέχτηκα σφοδρή επίθεση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, παρά το γεγονός ότι η πρόταση μου επί της ενοχής ήταν απαλλακτική για τη διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Άφησαν αιχμές περί λιγοψυχίας και αλλαγής πλεύσης. Για να μην υπάρχουν σκιές. Παραμένω πιστή στην πρόταση μου, στην οποία προέβην κατά συνείδηση με γνώμονα τους κανόνες δικαίου. Ο εισαγγελέας ανεξάρτητα της πρότασής του, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την απόφαση, να την υιοθετεί και να προτείνει ανάλογα με αυτή. Ήμουν υποχρεωμένη παρά την πρόταση μου να κάνω αυτή την εισήγηση».

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να δοθεί μία ελαφρυντική περίσταση που αφορά μη συμμετοχή μέλους σε κακουργηματική πράξη εγκληματικής οργάνωσης, ερμηνεύοντας τη διάταξη 187 του ποινικού κώδικα παράγραφος 6. Η εισαγγελική πρόταση δεν αφορούσε την διευθυντική ομάδα, αλλά μόνο όσους κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και δεν έχουν τελέσει ή δεν βαρύνονται με κακουργηματική πράξη που σχετίζεται με αυτήν.

Παπαδάκης: Η μάχη των ελαφρυντικών συνεχίζεται

Ο δικηγόρος των Αιγυπτίων ψαράδων, Κώστας Παπαδάκης σχολίασε την «παράξενη» κίνηση της εισαγγελέως να «απολογηθεί» στους συνηγόρους υπεράσπισης κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας «γιατί στην πρώτη της τοποθέτηση δεν ζήτησε ελαφρυντικά, κάνοντάς τους να αισθάνονται ότι έχασαν έναν πολύτιμο σύμμαχο». «Η μάχη των ελαφρυντικών συνεχίζεται» σχολίασε ο κ. Παπαδάκης, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη του «δεν συντρέχουν οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης» και παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις του, οι οποίες όπως είπε «δεν έχουν διαψευστεί».

«Η δίκη κινδυνεύει να ξεχειλώσει και να πάει σε μια χρονική παρέκταση. Όλες αυτές οι διακοπές δεν έχουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση και, εν πάση περιπτώσει, τείνω την προσοχή σας στο ότι η δίκη εξακολουθεί, έχει πολλά και κρίσιμα στάδια μέχρι να φτάσει στο τέλος. Θα είμαστε εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή» υπογράμμισε ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής.

Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους της επιμήκυνσης της διαδικασίας, ο κ. Παπαδάκης δήλωσε ότι ευθύνονται «οι επανειλημμένες και αντιφατικές εισαγγελικές τοποθετήσεις, οι οποίες πυροδότησαν πολλούς γύρους τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ουσιαστικά επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια». «Το ελαφρυντικό της μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων αφορά τα μέλη εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Προκύπτει από την διατύπωση του νόμου, από την αιτιολογική έκθεση και από όλη τη φιλοσοφία του νόμου, όχι να διακρίνει ανάμεσα σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων αλλά να διακρίνει ανάμεσα σε εγκληματικές οργανώσεις που δεν έχουν περάσει στο στάδιο της υλοποίησης» σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

Σχετικά με το ελαφρυντικό της μη εύλογης διαρκείας της δίκης, ο συνήγορος των Αιγυπτίων ψαράδων υπογράμμισε ότι «δεν ευσταθεί διότι η διάρκεια της δίκης για τα ελληνικά δεδομένα υπήρξε εύλογη» αλλά και διότι για τη μεγάλη διάρκεια ευθύνονται και οι κατηγορούμενοι «με τις κωλυσιεργίες, την άσκοπη ανάγνωση εγγράφων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και τις καθυστερήσεις σε απολογίες και αγορεύσεις με αποτέλεσμα να χαθούν δικάσιμοι».

«Το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου δεν υπάρχει πουθενά νομολογημένο ότι είναι υποχρεωτικό όπου υπάρχει λευκό ποινικό μητρώο να παρέχεται το αντίστοιχο ελαφρυντικό» είπε ο κ. Παπαδάκης και συμπλήρωσε: «Κατά συνέπεια θεωρώ ότι το δικαστήριο έχει όλα τα εχέγγυα για να προχωρήσει, προφανώς και θα το κάνει. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί χωρίς άλλες διακοπές και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η προσπάθεια να πέσουν στα μαλακά δεν πρόκειται να έχει καμία απόδοση».

Στο Εφετείο μετέβη σήμερα η Τζώρτζια Γλέζου, σύζυγος του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της σε όσους αγωνίζονται κατά της Χρυσής Αυγής. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, η κ. Γλέζου είχε σύντομη συνάντηση με τη Μάγδα Φύσσα. Οι δυο γυναίκες δεν έκαναν δηλώσεις, ωστόσο αντάλλαξαν λίγες θερμές κουβέντες.