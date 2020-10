Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης- Πιερρακάκης για τον κορονοϊό και τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας

Η εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα και η ανησυχία των εδικών. Η απόδοση των μέτρων και οι εκκλήσεις στους πολίτες, που μπορούν πλέον να αξιοποιούν και τον Χ.Υ.Α.