Κορονοϊός: Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας σε μπαρ και εστιατόρια

Τι προβλέπει ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας. Σε ποιες περιπτώσεις θα κλείνουν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες θα κλείνουν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα εφόσον βρίσκονται στις χαρακτηρισμένες ως «πράσινες» περιοχές στο χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας για την επικινδυνότητα από κορονοϊό, που ξεκινά να ισχύει από τη Δευτέρα 12/10.

Σε αυτές τις περιοχές, σε Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια) θα ισχύει:

Μόνο καθήμενοι

6 άτομα ανά τραπέζι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 500 καθήμενοι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 65% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι

Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

Κλειστά 01.00-05.00

Σε μουσικές σκηνές:

Μόνο καθήμενοι

6 άτομα ανά τραπέζι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 500 καθήμενοι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 65% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι

Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

Κλειστά 01.00-05.00

Γενικότερα, στην εστίαση:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

6 άτομα ανά τραπέζι

Πληρότητα 80% (ανοικτός – κλειστός) της ωφέλιμης επιφάνειας

Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)

Κλειστά 01:00-05:00 (εξαιρείται Take away – delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)