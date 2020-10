Κόσμος

Κύπρος: Επεισόδια στο οδόφραγμα της Δερύνειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία για το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρώσια πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής άγνωστοι.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο οδόφραγμα της Δερύνειας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 200 άτομα, μαυροφορεμένα και με κουκούλες πορεύτηκαν στο οδόφραγμα κρατώντας ξύλα, φωνάζοντας συνθήματα και ανάβοντας φωτιές, διαμαρτυρόμενοι για το άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων.

Οι διαδηλωτές έσπασαν τις μπάρες του οδοφράγματος, ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Η Κύπρος είναι Ελληνική».

Είχε προηγηθεί αυθόρμητη διαμαρτυρία.

Ύστερα από παρέμβαση της κυπριακής Αστυνομίας, η διαδήλωση διαλύθηκε και οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν.