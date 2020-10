Κοινωνία

Επίθεση με πέτρα σε σχολικό - Τραυματίστηκαν παιδιά

Τι λένε οι αρχές για το περιστατικό και για τα αίτια της επίθεσης.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη Λιβαδειά.

Ένας άγνωστος άνδρας που κινούταν με μηχανή και φορούσε κράνος, πλησίασε ένα σχολικό λεωφορείο, ιδιωτικού παιδικού σταθμού και πέταξε με δύναμη στο πίσω μέρος μια πέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πέτρα έσπασε το πίσω τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο παιδάκια, ευτυχώς όχι σοβαρά, τα οποία ωστόσο διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπου αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο δράστης μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή με τη μηχανή και αναζητείται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Λιβαδειάς που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Πηγή: lamiareport.gr