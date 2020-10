Πολιτική

Κουτσούμπας: Ανυποχώρητος αγώνας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα

Στο συλλαλητήριο Ομοσπονδιών και Φορέων στο Σύνταγμα, ο ΓΓ του ΚΚΕ.

"Η συνταγή και αυτής της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι δηλητήριο για τον λαό, αφού προβλέπει νέα προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους λίγους, ενώ για τους πολλούς εργασία χωρίς δικαιώματα, εργασιακή ανασφάλεια, αντιλαϊκά μέτρα και μια σειρά τέτοια ζητήματα που πρέπει το οργανωμένο εργατικό κίνημα να τα αντιμετωπίσει. Ανυποχώρητος αγώνας ενάντια και στην καταστολή, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα. Μια φωνή, μια γροθιά, όλοι για όλα, ο ένας για τον άλλο", δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο Ομοσπονδιών και φορέων στο Σύνταγμα.

Για τις προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης



"Όσο η ελληνική κυβέρνηση χώνεται όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, τόσο περισσότερο θα δυναμώνουν και η τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων για την Ελλάδα και για την Κύπρο, οι κίνδυνοι για αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως και οι κίνδυνοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή", τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

