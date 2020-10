Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος: Ο ρόλος της υγρασίας στη μετάδοση του κορονοϊού

Συμβουλές από τον καθηγητή για τη μείωση του αριθμού των λοιμώξεων σε εσωτερικούς χώρους.

Μεθόδους για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού στους εσωτερικούς χώρου προτείνει, εν όψει του χειμώνα, ο καθηγητής, Ηλίας Μόσιαλος

«Ξέρουμε πως για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την προσοχή μας στο φυσικό εξαερισμό, την προσωπική υγιεινή, την τήρηση των φυσικών αποστάσεων, στη χρήση μάσκας, και να συνεχίσει η διεξαγωγή τεστ και ανίχνευσης επαφών» επισημαίνει ο κ. Μόσιαλος.

Στη συνέχεια αναφέρεται σε πρόσφατη ανακάλυψη σύμφωνα με την οποία η υγρασία μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στη διασπορά των σωματιδίων του ιού, υπογραμμίζοντας τους αυξημένους κινδύνους μετάδοσης του κορονοϊού σε ξηρές, εσωτερικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες.

«Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, εάν η υγρασία του αέρα ήταν χαμηλότερη από 30% αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί η ποσότητα των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με επίπεδα υγρασίας 60% ή και υψηλότερα» επισημαίνει.

Οι προσομοιώσεις, σύμφωνα με τον Ηλία Μόσιαλο, έδειξαν ότι:

το άνοιγμα παραθύρων σε συρμούς αμαξοστοιχιών αυξάνει τον αερισμό κατά δύο έως τρεις φορές, μειώνοντας τη συγκέντρωση των μικροβίων στο περιβάλλον.

οι ασπίδες προσώπου δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο οι μάσκες.

σε ένα δείπνο διατρέχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο από τους ανθρώπους δίπλα μας σε σύγκριση με τους ανθρώπους που κάθονται απέναντι.

ο αριθμός των τραγουδιστών στις χορωδίες πρέπει να είναι περιορισμένος και να τηρούνται αποστάσεις.

Το εύρημα του ινστιτούτου Riken υποδηλώνει ότι η χρήση υγραντήρων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των λοιμώξεων σε περιόδους που δεν είναι δυνατός ο φυσικός εξαερισμός.

«Το καλύτερο βέβαια είναι να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, όσο πιο συχνά γίνεται, και όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Όταν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες -και εφόσον τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιωθούν- τότε οι υγραντήρες μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση της διασποράς της λοίμωξης» τονίζει ο κ. Μόσιαλος.