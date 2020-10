Πολιτική

Καστελλόριζο: Τουρκικό γεωτρύπανο πλέει στο Αιγαίο

Πού βρίσκεται το τρίτο γεωτρύπανο της Τουρκίας. Το τελευταίο στίγμα του Oruc Reis.

Κοντά στο Καστελλόριζο εντός της παράνομης περιοχής που έχει οριοθετήσει με την παράνομη NAVTEX η Τουρκία κι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πλέει το Oruc Reis, ενώ όπως φαίνεται στο χάρτη του marinetraffic που δείχνει σε real time την κίνηση των πλοίων, εμφανίστηκε το γεωτρύπανο «Kanuni».

Το τελευταίο στίγμα που έδωσε το Oruc Reis ήταν στα 55 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου, ενώ οι πληροφορίες θέλουν να έχει αποτύχει να ποντίσει τα καλώδιά του τις δύο φορές που το επιχείρησε.

Το πλωτό γεωτρύπανο «Kanuni» πλέει με ταχύτητα 7 κόμβων και έχει κατεύθυνση το λιμάνι Χαϊντάρπασα της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για το τρίτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας, εκτός των Fatih και Yavuz. Πρόκειται για πλωτό γεωτρύπανο έκτης γενιάς, εξειδικευμένο σε γεωτρήσεις σε πολύ μεγάλα βάθη.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης δεν υπήρξε αντίδραση από ελληνικής πλευράς, η οποία θέτει το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής και την ώρα που ο Ερντογάν «δυναμιτίζει» το κλίμα για επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στη Βαγδάτη, όπου και έγινε δεκτός με τον Ιρακινό Πρωθυπουργό.