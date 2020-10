Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου

Οπτικό υλικό από με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Νέο Ηράκλειο επλήγη πράγματι από ανεμοστρόβιλο, κατά τις ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως αποκαλύπτει οπτικό υλικό που ήλθε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μάλιστα, στιγμιότυπα μετεωρολογικών καμερών ενδεχομένως αποτυπώνουν την παρουσία και δεύτερου ανεμοστρόβιλου.

Τα στιγμιότυπα προέρχονται από βίντεο που κατέγραψε με το κινητό του ο Θανάσης Ζ., κάτοικος του Νέου Ηρακλείου, λίγο μετά τις 06:01. Τη συγκεκριμένη ώρα ο ανεμοστρόβιλος προσέγγιζε την περιοχή του Ηρακλείου, έχοντας πρώτα περάσει από το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου και την Καλογρέζα. Οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα τη χοάνη του ανεμοστρόβιλου.

Παράλληλα, το meteo.gr επεξεργάστηκε τις καταγραφές των μετεωρολογικών καμερών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Πεντέλη. Στις εικόνες διακρίνεται η χοάνη του ανεμοστρόβιλου στις 06:01 στην περιοχή του Γαλατσίου, ενώ ενδέχεται να δείχνουν την ύπαρξη και δεύτερου ανεμοστρόβιλου.

Αν και σπάνιο καιρικό φαινόμενο, ανεμοστρόβιλοι έχουν καταγραφεί αρκετές φορές στο παρελθόν στην Αττική, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου. Από το 2000 έως σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 25 ανεμοστρόβιλοι και υδροσίφωνες, με τους δεύτερους να αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τον Οκτώβριο του 2015, ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε στο Ψυχικό και έπληξε επίσης το Μαρούσι και το Χαλάνδρι προκαλώντας υλικές ζημιές.