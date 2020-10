Οικονομία

Μητσοτάκης: σε πόλο ανάπτυξης αναδεικνύεται το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του γιατί επισκέφθηκε το Λιμάνι την επομένη της ανακοίνωσης των ενδιαφερομένων σχημάτων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση.

"Η επένδυση που θα γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μέσω της ιδιωτικοποίησής του θα το καταστήσει, αυτό όλοι οραματιζόμαστε, έναν πόλο ανάπτυξης όχι μόνο για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη", επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του γιατί επισκέφθηκε το Λιμάνι την επομένη της ανακοίνωσης των ενδιαφερομένων σχημάτων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση. Είπε ότι είναι ικανοποιημένος γιατί πρόκειται για τέσσερις πολύ αξιόπιστες προτάσεις και προσβλέπει στην ολοκλήρωση των επόμενων βημάτων του διαγωνισμού.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε για λίγο στον χώρο του λιμανιού και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ του έδειξε την έκταση στην οποία θα γίνει η επένδυση. Ο κ. Χατζημιχαήλ εξέφρασε τη χαρά του γιατί η επίσκεψη του πρωθυπουργού συνέπεσε με την επέτειο των 150 χρόνων του λιμανιού.