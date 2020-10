Πολιτική

Τσίπρας: να συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση της Κύπρου

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας για επανένωση του νησιού.

Παρέμβαση με αφορμή τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η προσήλωσή μας σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του πλαισίου Γκουτέρες πρέπει να παραμείνει αταλάντευτη», τονίζει ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για επανένωση του νησιού», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.