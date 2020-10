Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 667 κρούσματα της Τρίτης

Νέο "μαύρο ρεκόρ" στην Ελλάδα. Εκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου. Ποιες περιοχές ειναι κοντά στο "κόκκινο". Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη 8 θανάτους και 667 νέα κρούσματα ανακοίνωσε , την Τρίτη ο ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για νέο αρνητικό ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα μέσα σε 24 ώρες, με εστίες εξάπλωσης σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που έχει προβληματίσει την Κυβέρνηση και τις υγειονομικές Αρχές.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Το βράδυ της Τρίτης συνεκλήθη έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με την συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του επικεφαλής του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης είναι η πορεία της εξάπλωσης του κορονοϊού και η προσπάθεια αναχαίτισης της, ώστε να μην υπάρξει ανάγκη για νέα τοπικά lockdown, μέσα και απο την εντατικοποίηση των ελέγχων

Νωρίτερα, ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε επθισημάνει ότι πέντε περιοχές βρίσκονται μια ανάσα απο "το κόκκινο" και την ανάγκη για λήψη πρόσθετων μέτρων, ενώ απο την πλευρά των επιστημόνων, ο Γκίκας Μαγιορκίνης επεσήμανε ότι απο τα νέα κρούσματα τα περισσότερα εντοπίζονται σε άτομα ηλικίας 18 έως 39 ετών.





Η γεωγραφική κατανομή των 667 κρουσμάτων

Απο τα 667 κρούσματα, τα 52 ειναι εισαγόμενα και ειδικότερα: τα 45 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 7 αφορούν πολίτες που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Από τα 615 εγχώρια κρούσματα, τα 88 συνδέονται με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

250 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 32 συνδέονται με γνωστές συρροές

125 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 27 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

30 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ ων οποίων 22 συνδέονται με γνωστές συρροές

20 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

16 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

15 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

10 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

4 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή ?

3 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας, συνδεόμενα με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ροδόπης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λέσβου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

1 κρούσμα στην Π.Ε Ημαθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

Ακόμη, 39 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.