Παύση της Τουλουπάκη με “λουκέτο” στην Εισαγγελία Διαφθοράς

Τι προβλέπεται για τον τρόπο και τον χρόνο απώλειας της θέσης της, σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τετάρτη στην Βουλή.

Μετά την ψήφιση από την Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε την Τετάρτη στην Βουλή, με το οποίο προβλέπεται να ενοποιηθούν η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και η Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι επικεφαλής των δύο αυτών Εισαγγελιών, Χρήστος Μπαρδάκης και Ελένη Τουλουπάκη, παύονται αυτοδικαίως από τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα υπηρεσία που θα συσταθεί στην Εισαγγελία Εφετών και θα αποτελεί αυτοτελές τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος, θα επανδρωθεί από τακτικούς εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Εφετών και από επίκουρους εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Πρωτοδικών (συνολικά 6), ενώ θα προΐσταται ο αρχαιότερος Εισαγγελέας Εφετών.

Η επιλογή των εισαγγελικών λειτουργών θα γίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ('Άρειος Πάγος) το οποίο θα επιλέγει τους εισαγγελικούς λειτουργούς που θα επανδρώσουν τη νέα υπηρεσία και η θητεία τους θα είναι τριετής.

Παράλληλα, η θητεία των υπηρετούντων σήμερα στις επίμαχες εισαγγελίες (τακτικοί και επίκουροι), καθώς και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει σήμερα τις δύο αυτές εισαγγελίες, λήγει αυτοδικαίως με την τοποθέτηση των νέων εισαγγελικών λειτουργών.

Όμως, μέχρι την λήψη της θητείας τους οι ήδη υπηρετούντες σήμερα στις δύο υπό κατάργηση Εισαγγελίες θα εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.