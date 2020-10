Κόσμος

Τουρκικό ΥΠΕΞ: η Τριμερής Σύνοδος είχε στόχο την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κατηγορεί η Άγκυρα Αθήνα, Λευκωσία και Κάιρο. Τι αναφέρει για “μαξιμαλιστικές και εχθρικές πολιτικές".

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στην τριμερή συνάντηση Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου στη Λευκωσία, που διεξήχθη την Τετάρτη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται, «Απορρίπτουμε εντελώς τη δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε στο τέλος της συνόδου κορυφής Αίγυπτου-Ελλάδας-Νότιας Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στην ελληνοκυπριακή πλευρά, και περιέχει αβάσιμες κατηγορίες και ισχυρισμούς εναντίον της χώρας μας, όπως είναι πλέον συνηθισμένο από τις προηγούμενες συναντήσεις αυτών των τριών. «Ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, σταθερότητα και προώθηση της συνεργασίας» αναφέρεται στο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε από την τριμερή, αλλά κάθε φορά στόχος είναι η Τουρκία και αυτό αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις αυτών των χωρών».

Επίσης, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η πραγματική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια περιεκτική προσέγγιση που περιλαμβάνει Τουρκοκύπριους και όλες τις παράκτιες χώρες.

«Οι χώρες που δημιουργούν τα προβλήματα στην περιοχή δεν μπορούν να είναι η λύση στα προβλήματα, εκτός εάν αλλάξουν τις μαξιμαλιστικές και εχθρικές πολιτικές. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να προστατεύουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» καταλήγει η ανακοίνωση.