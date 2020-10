Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: στην φυλακή οδηγούνται οι 39 από τους καταδικασθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η δίκη μετά από 5,5 χρόνια. Μπαράζ συλλήψεων, αλλά και παραδόσεων για τους 39 που θα οδηγηθούν άμεσα στην φυλακή.

Στην φυλακή θα οδηγηθούν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής που καταδικάστηκαν για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ανασταλτικο χαρακτήρα στην έφεση μονο για 12 απο τους καταδικασμένους, μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές Μιχάλης Αρβανίτης, Δημήτρης Κουκούτσης και Ελένη Ζαρούλια.

Σε ότι αφορά τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στους πρώην βουλευτές που δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή, είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους δυο φορές το μήνα και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Εκτός από τους πρώην βουλευτές, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης των ποινών και για τους καταδικασθέντες, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Δήμου, Θωμάς Μαρίας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Κυριάκος Αντωνακόπουλος, Αριστόδημος Δασκαλάκης και Γιώργος Καστρινός.

Συλλήψεις και παραδόσεις

Πέντε από τους καταδικασθέντες για την Χρυσή Αυγή έχουν παρουσιαστεί στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους μέχρι στιγμής, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να μην δώσει αναστολή στις ποινές των περισσοτέρων.

Πρόκειται για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ραφήνας, τον Γιώργο Πατέλη και τον Γιάννη Καζαντζόγλου, οι οποίοι παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους στη Νίκαια, τον Γιώργο Τσακανίκα, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και τον Μάρκο Ευγενικό στο Α.Τ. Περάματος.

'Άλλοι δέκα συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στα δικαστήρια, όπου είχαν μεταβεί αναμένοντας την απόφαση και θα οδηγηθούν κατευθείαν στο Τμήμα Μεταγωγών απ' όπου θα μεταχθούν στις φυλακές.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος σε δηλώσεις του είπε ότι «είμαι περήφανος για τις ιδέες μου και κάποια στιγμή κάποιοι θα ντρέπονται για την απόφαση αυτή».

Επεισοδιακή ήταν η αποχώρηση από το σπίτι του. Μέλη της συνοδείας του Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν και χειροδίκησαν σε τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφους. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος προσήχθη στη ΓΑΔΑ με υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Γερμενής και Ηλιοπουλος έφτασαν με συμβατικά αυτοκίνητα σε πλαϊνή είσοδο στη ΓΑΔΑ, όπου, ήδη, έχουν μεταχθεί οι Πατέλης και Καζατζόγλου. Με μεταγωγή και από το πλάι έφτασαν, επίσης, στην ΓΑΔΑ οι Πανταζης και Τσακανίκα και Ευγενικός.

Όλοι οι καταδικασθέντες, που θα φυλακιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είτε παραδοθούν είτε συλληφθούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα οδηγηθούν στην ΓΑΔΑ, όπου έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την κράτηση τους στον 7ο όροφο και στη συνέχεια στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη σήμανση τους και στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών στο Εφετείο, ο οποίος θα ορίσει και το σωφρονιστικό κατάστημα όπου θα κρατηθεί ο καθένας.

Αμέσως μετά θα οδηγηθούν στο Τμήμα Μεταγωγών για τη μεταγωγή τους στις φυλακές.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η ηγετική ομάδα, εκτός απροόπτου, θα οδηγηθεί στις φυλακές Δομοκού, ενώ οι υπόλοιποι θα μοιραστούν στις ίδιες φυλακές καθώς και στα καταστήματα κράτησης Μαλανδρίνου και Τρικάλων, εκτός και είναι διαφορετικές οι αποφάσεις του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πάντως όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρμόδιος παράγοντας της ΕΛ.ΑΣ, η Ασφάλεια είναι πανέτοιμη να προχωρήσει στην εκτέλεση των συλλήψεων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Για το σκοπό έχουν συσταθεί 20 ομάδες συλλήψεων, οι οποίες είναι στα σημεία που βρίσκονται οι καταδικασθέντες, προκειμένου αν δεν παρουσιαστούν αυτοβούλως, να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει αρκετές ώρες δεδομένου ότι για κάθε σύλληψη πρέπει να υπάρχει εισαγγελέας, καθώς οι περισσότεροι είναι στα σπίτια τους.

Στις φυλακές όλοι οι καταδικασθέντες θα παραμείνουν για 14 μέρες σε καραντίνα λόγω Covid-19, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια στα κελιά τους.

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί να μην έρχονται σε επαφή με άλλους κρατουμένους, αλλά και μεταξύ τους όσοι βρίσκονται σε διαμάχη, για λόγους ασφαλείας.