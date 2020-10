Κοινωνία

Μήνυση σε οδηγό έκανε ο στρατιώτης που σκότωσε τον 43χρονο πατέρα

Ο άτυχος άνδρας είχε προστρέξει να βοηθήσει μετά από τροχαίο ατύχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα από άλλο όχημα. Τι αναφέρει στην μηνυτήρια αναφορά ο νεαρός.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με μηνυτήρια αναφορά κατά μιας Αλβανής υπηκόου και κατά παντός άλλου υπευθύνου προσέφυγε 19χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε 43χρονο πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος είχε προστρέξει σε βοήθεια, σε τροχαίο που είχε σημειωθεί επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου στ’ Αφάντου.

Όπως εκθέτει ο 19χρονος, που έχει αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του ενώπιον τακτικού Ανακριτή του Στρατοδικείου, «ην 3η Οκτωβρίου 2010 και περί ώρα 22.00 στο 19ο χλμ της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου στο ρεύμα προς Ρόδο, ενώ προκάλεσε η Αλβανή, από επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνους ελιγμούς, ατύχημα, χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος, και σε περιοίκους την πρόθεση να παραμείνουν, όπως και η ίδια και το όχημά της εντός του οδοστρώματος προς Ρόδο επί 20 και πλέον λεπτά χωρίς να λάβει τα απαραίτητα και δέοντα μέτρα ασφαλείας και προειδοποίησης των ακολουθούντων οχημάτων, με συνέπεια την εκτροπή του υπ’ αριθμ. Κυκλ. ΡΟΜ-1186 ΙΧΕ οχήματος που οδηγούσε ο ίδιος, θέτοντας σε κίνδυνο ζωής αυτόν, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του Ιωάννη Συμιακού του Νικολάου, πεζού και τον τραυματισμό των κ.κ. Γ. Δ., Φ. Κ., Σ. Β. και της Α. Α., ομοίως πεζών και ευρισκόμενων εντός του ρεύματος πορείας των οχημάτων, κατοίκων Αφάντου Ρόδου.

Ειδικότερα, κινούμενος ο εγκαλών στις 3 Οκτωβρίου 2010 και περί ώρα 22.15 επί της Ε.Ο. Ρόδου -Λίνδου, που έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα (υπάρχει πινακίδα) με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου ατόμου, στο ρεύμα προς Ρόδο και στην αριστερή μια γυναίκα και με ταχύτητα 80 χλμ, με σκοπό να μεταφέρει την συνεπιβάτιδα στην Ρόδο, για έκτακτη οικογενειακή της υπόθεση κι αφού είχε διέλθει από τον πρώτο κόμβο εισόδου στ’ Αφάντου, όπως ερχόταν από Κολύμπια προς Ρόδο, όπου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες (τρία χιλιόμετρα περίπου από το ένδικο σημείο) κι ενώ ήταν νύκτα και δεν υπήρχε δημόσιος φωτισμός, λίγο πριν φτάσει στο 18ο χλμ Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, όπου υφίσταται αριστερή στροφή, περνώντας αυτήν, αντίκρισε σε πολύ κοντινή απόσταση, που δεν ξεπερνά τα 100 μέτρα, όλο το ρεύμα πορείας προς Ρόδο να είναι κλειστό, αφού στην αριστερή λωρίδα υπήρχε διαγώνια, καλύπτοντας όλη την αριστερή λωρίδα του ρεύματος πορείας προς Ρόδο το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εγκαλούμενης και στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας δεκάδες πεζοί!

Αμέσως προσπάθησε, όπως υποστηρίζει, να τροχοπεδήσει το όχημά του, μη υπακούοντας με συνέπεια, προκειμένου να προστατεύσει τους ευρισκόμενους εντός του οδοστρώματος πεζούς, με κίνδυνο της ζωής του και της συνοδηγού, να κινηθεί αριστερά, όπου υπάρχει διαχωριστική νησίδα με σκοπό να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δυστυχώς όμως, το όχημα του εγκαλούντος προσέκρουσε σ’ αυτήν και εξετράπη δεξιά αναποδογύρισε και κατέληξε σε τοιχίο οικίας που ευρίσκεται στα δεξιά όπως κινούταν, προκαλώντας τον θάνατο του Ιωάννη Συμιακού πεζού και τον τραυματισμό των υπολοίπων.

Στην συνέχεια συνελήφθη από άντρες της Τροχαίας Ρόδου, ενώ η εγκαλούμενη, όπως διατείνεται, αν και έδωσε την από 4 Οκτωβρίου 2020 προανακριτική κατάθεσή της, στην οποία ομολογεί τα ως άνω, δεν συνελήφθη, αν και, όπως ισχυρίζεται, είναι η αποκλειστική υπαίτια της τραγωδίας.

Η Τροχαία Ρόδου, όπως διατείνεται παραπέρα, παρουσίασε στην δικογραφία στοιχεία ανακριβή, π.χ. αποτυπώνει λάθος το όριο ταχύτητας (είναι 80 χιλιόμετρα /ώρα και εμφανίζει όριο 50 χλμ/ώρα), αποτυπώνει στο σχεδιάγραμμα πως το όχημα του εγκαλούντος κινήθηκε άμεσα δεξιά (με συνέπεια να του ασκηθεί δίωξη με το 290Α ΠΚ), ενώ κινήθηκε αριστερά και εξετράπη, δεν αναφέρθηκε στην εμπλοκή της εγκαλούμενης και την παραβίαση αυτής ποινικών διατάξεων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν ανέφερε πως δεν υφίσταται διάβαση πεζών, ότι την προηγηθείσα αριστερή στροφή στην πορεία του εγκαλούντος, η οποία περιόριζε ολοσχερώς (μαζί με τα χόρτα που υπήρχαν στην διαχωριστική νησίδα επάνω στην στροφή) την ορατότητα με το μοιραίο σημείο, δεν υπάρχουν καταθέσεις στην δικογραφία των τραυματισθέντων (αν και δύνανται να καταθέσουν) όπως και της συνοδηγού και δεν αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας ότι πάνω από 20 λεπτά ευρισκόταν το όχημα της εγκαλούμενης στο οδόστρωμα όπως και διερχόμενοι πολίτες.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι δεν έγινε έλεγχος αλκοτέστ στην εγκαλούμενη.

Συνέπεια των ως άνω, κομβικών παραλείψεων, είναι, όπως διατείνεται, να του ασκηθεί, ποινική δίωξη, για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια και για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό κακουργήματος, στις 5 Οκτωβρίου 2020 και να εμφανιστεί για απολογία στον Ανακριτή Στρατοδικείου Αθηνών (δεδομένου πως είναι στρατιώτης), όπου απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από την Χώρα και εμφάνισης στο Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου.

