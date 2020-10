Οικονομία

Σταϊκούρας σε Τσίπρα: Εσείς καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας

Θα μείνετε στην ιστορια ως πρωθυπουργός των φόρων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

"Το μόνο που δεν μας είπατε κύριε Τσίπρα είναι ‘με έναν νόμο και ένα άρθρο"", σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο πτωχευτικό.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός που βρέθηκε στο επίκεντρο της πρότασης δυσπιστίας, κατηγόρησε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη ευθύνης λέγοντας του ότι κατέθεσε μεν την πρόταση μομφής αλλά είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας. "Εσείς κύριε Τσίπρα έχετε καταγραφεί ως ο πρωθυπουργός των φόρων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της οριζόντιας κατάργησης προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μάλλον η πρόταση δυσπιστίας θα έπρεπε να κατατεθεί κατά του κ. Τσακαλώτου που τα υπέγραψε όλα αυτά", είπε ο κ. Σταϊκούρας που χαρακτήρισε πρόχειρη, προσχηματική και καιροσκοπική την πρόταση δυσπιστίας.

"Αποδεικνύετε για ακόμη μία φορά, κε. Τσίπρα, ότι έχετε έλλειψη ευθύνης. Αποδεικνύετε ότι επιδιώκετε να κερδοσκοπήσετε πολιτικά πάνω στις αγωνίες των πολιτών. Για να καλύψετε τα εσωτερικά σας προβλήματα, απόρροια των στρατηγικών αδιεξόδων σας, επιδίδεστε σε «κυνήγι μαγισσών».

Οι πολίτες όμως, δεν σας ακούνε!", είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός απάντησε στην κατηγορία ότι ο όγκος των κόκκινων δανείων αυξήθηκε επί δικής του διαχείρισης. "Λέει ότι κ. Τσίπρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε κατά 22 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια, στα 4,5 χρόνια. Ξέρετε τι θα έπρεπε τότε να κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση; Θα έπρεπε να πανηγυρίζει, γιατί εμείς τα μειώσαμε κατά 16,5 δισ. ευρώ σε 1,5 χρόνο", είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας που αναφέρθηκε σε όσα ειπώθηκαν το τριήμερο της συζήτησης της πρότασης μομφής για να διαπιστώσει ότι μέσα όσα έχει ισχυριστεί η αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, αδειάζει ο ένας τον άλλον στον ΣΥΡΙΖΑ κατά την αλησμόνητη ελληνική ταινία "το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο". "Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με την Γιαδικιάρογλου!", ανέφερε ο υπουργός απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

"Με κατηγορήσατε και μας κατηγορήσατε, ότι ενεργούμε ως δήθεν εντολοδόχοι εξωχώριων οικονομικών κέντρων.

Προφανώς, «εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια».

Κε. Τσίπρα, διαφέρουμε", είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ όταν απάντησε, σε προσωπικό τόνο, στις επικρίσεις που δέχεται: "Δεν μπήκα στην πολιτική για να λαμβάνω και να εκτελώ εντολές, και μάλιστα εις βάρος των αδύναμων και των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Έχω καταγωγή και αναφορές στα λαϊκά στρώματα, και αυτά, ενσυνειδήτως, θέλω, πρωτίστως, να υπηρετώ. Η παράταξή μας, έχει αρκετά καλά παραδείγματα. Ίσως και η δική σας. Όμως, λυπάμαι, αλλά δεν σας θεωρώ ως τέτοιο".

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εμφατικά σε όσα κάνουν την κυβερνητική παράταξη να διαφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

"Διαφέρουμε στον τρόπο που ασκούμε τη δημοσιονομική πολιτική. Εσείς πιστεύετε στην αύξηση των φόρων. Εμείς πιστεύουμε στη μείωση των φόρων.

Και υλοποιούμε αυτή την πολιτική. Εσείς αυξήσατε 29 φόρους. Εμείς, σε 1,5 χρόνο, μειώσαμε 18 φόρους ή ρυθμίσαμε φορολογικές υποχρεώσεις. Εσείς πιστεύετε στη «σπατάλη χρημάτων», όπως με προτρέψατε πρόσφατα να κάνω. Εμείς πιστεύουμε στη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, τόσο γιατί σεβόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων, όσο και γιατί αυτό επιτάσσει το μακροχρόνιο συμφέρον της πατρίδας", είπε ο κ. Σταϊκούρας και επισήμανε ότι η ΝΔ διαφέρει με τον ΣΥΡΙΖΑ και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον ρόλο του κράτους. "Εσείς πιστεύετε στον κρατισμό.

Εμείς δεν πιστεύουμε σε ένα κράτος «Λεβιάθαν».Θέλουμε κράτος παραγωγικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό, ποιοτικό και δίκαιο.

Κράτος που θα μεριμνά και θα παρεμβαίνει για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας, και την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου.

Βέβαια, το μίγμα αγοράς και κράτους μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες", είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Για τον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που τορπίλιζε κάθε διαρθρωτική αλλαγή με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση τις υλοποιεί, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και αυτά με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

"Εσείς επιδίδεστε σε συνεχείς ιδεολογικές μεταμορφώσεις και πολιτικές κυβιστήσεις. Εμείς, το διαχρονικά μεγαλύτερο Κόμμα της πατρίδας μας, υπηρετούμε, σταθερά, από τα ιδρυτικά κείμενά μας μέχρι και σήμερα, τις αρχές του κοινωνικού και ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού", είπε επίσης ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: "Συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία έχει καταγράψει τις περισσότερες και σημαντικότερες επιτυχίες, τα μικρότερα λάθη και τις λιγότερες παραλείψεις, συγκριτικά με τους πολιτικούς αντιπάλους της.

Γι' αυτό, αν και διαχρονικά πολιτεύθηκε μακριά από ψεύδη και λαϊκισμούς, οι πολίτες, με την εμπιστοσύνη τους, αθροιστικά, την έχουν αναδείξει ως την πρώτη, ως την πιο ισχυρή πολιτική δύναμη της χώρας. Ως τον μεγάλο, σταθερό και διαχρονικό πυλώνα του ελληνικού πολιτικού συστήματος".