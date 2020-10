Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Τουλάχιστον μισό εκατομμύριο μολύνσεις σε μια εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ρεκόρ κρουσμάτων και νοσηλειών στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Την ώρα που ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές, εξαπολύει επιθέσεις στις αναφορές ότι η πανδημία του κορονοϊού καλπάζει στις ΗΠΑ, τα στοιχεία του πρακτορείου Reuters καταδεικνύουν πως σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα προσβλήθηκαν με κορονοϊό τις τελευταίες επτά ημέρες, καθώς κρούσματα και νοσηλείες θέτουν νέα ρεκόρ σε σημεία έξαρσης στις Μεσοδυτικές πολιτείες.

Τουλάχιστον 5.600 άτομα πέθαναν από τον ιό σε εθνικό επίπεδο την περασμένη εβδομάδα, με τις εισαγωγές σε νοσοκομεία να αυξάνονται κατά 13%, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ιλινόι, που έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε σημείο έξαρσης της πανδημίας, ανακοίνωσε πάνω από 31.000 κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέρες, περισσότερες νέες μολύνσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία εκτός από το Τέξας.

Για την τιθάσευση της νέας έξαρσης της πανδημίας, ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ επέβαλε νέο κύκλο απαγορευτικών μέτρων σε έξι από τις 11 περιοχές της πολιτείας.

Η παραμονή πελατών σε εσωτερικούς χώρους σε μπαρ και εστιατόρια θα απαγορευτεί από την Τετάρτη και οι συναθροίσεις θα περιοριστούν σε 25 άτομα. Στις περιοχές που θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν ορισμένα προάστια του Σικάγου.

Άλλες πολιτείες ανέστειλαν τα σχέδια τους για άρση μέτρων και εκ νέου άνοιγμα καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο Κυβερνήτης του Αϊντάχομ, Μπράντ Λιτλ ανακοίνωσε χθες ότι θα απαγορευτούν οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους άνω των 50 ατόμων.

Πέρα από τις Μεσοδυτικές πολιτείες, η πόλη του Ελ Πάσο του Τέξας αντιμετωπίζει έξαρση κρουσμάτων που κατακλύζουν τα τοπικά νοσοκομεία, με αξιωματούχους να δημιουργούν μια εναλλακτική μονάδα φροντίδας για να βοηθήσουν στην ελάφρυνση των ιατρικών κέντρων.

«Βλέπουμε κάθε είδους ασθενείς. Η αφήγηση ήταν για άτομα άνω των 65 ετών, εκείνοι με πολλαπλές συνοδές παθολογικές καταστάσεις. Αλλά βλέπουμε 20χρονους. Βλέπουμε 30χρονους, 40χρονους», είπε ο δρ Ογκεσίκα Αλόζι, ειδικός για τις μολυσματικές ασθένειες στο Ελ Πάσο. «Υπάρχει αυτή η εξάντληση, αλλά και πάλι, σηκώνουμε τα μανίκια μας και φροντίζουμε τους ασθενείς».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος και απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου σε αναφορές ότι ο κορονοϊός καλπάζει στις ΗΠΑ και επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του «κάνουν στροφή» στην πανδημία, ενώ ο ιός έχει σκότωσει περισσότερους από 225.800 άτομα στη χώρα που είναι πρόεδρος.

Η Πενσυλβάνια, πολιτεία «πεδίο μάχης» στις εκλογές της ερχόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε νέο ρεκόρ σε κρούσματα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.