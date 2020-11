Τεχνολογία - Επιστήμη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Τα συμπεράσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχε και Ελληνίδα ερευνήτρια.

Η ρύπανση του αέρα σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με αυξημένο κίνδυνο για εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω νευρολογικών παθήσεων, όπως Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη και μακρόχρονη επιστημονική μελέτη στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή μίας Ελληνίδας ερευνήτριας της διασποράς.

Οι ερευνητές των Σχολών Δημόσιας Υγείας των πανεπιστημίων Χάρβαρντ Βοστώνης, Κολούμπια Ν. Υόρκης και Έμορι Ατλάντα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet Planetary Health», συσχέτισαν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο περίπου 63 εκατομμυρίων ανθρώπων με τα επίπεδα ρύπανσης στον τόπο διαμονής τού καθενός (ανάλογα με τον ταχυδρομικό κωδικό του σπιτιού του).

Όπως προέκυψε, για κάθε αύξηση κατά πέντε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3) στις ετήσιες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) υπήρχε μία αύξηση κατά 13% του κινδύνου εισαγωγής για πρώτη φορά στο νοσοκομείο λόγω Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ ή άλλης μορφής άνοιας. Οι γυναίκες και οι κάτοικοι των αστικών κέντρων είχαν αναλογικά μεγαλύτερο κίνδυνο.

Στη μελέτη συμμετείχε η Μαριάνθη-Άννα Κιουμουρτζόγλου, επίκουρη καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (2005) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με διδακτορικό στη συνέχεια από το Χάρβαρντ (2013).