Πολιτισμός

Μυκήνες: ολοκλήρωση του συστήματος πυροπροστασίας

Η υπουργός Πολιτισμού και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση ύψους 650.000 ευρώ, προκειμένου να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες υποδομές πυροπροστασίας...

«Οριστική λύση στην πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών δίδεται με το έργο εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο», αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «σήμερα το πρωί, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση ύψους 650.000 ευρώ, προκειμένου να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες υποδομές πυροπροστασίας. Στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών έχει αποκατασταθεί η εικόνα, καθώς το πράσινο έχει καλύψει και πάλι τον χώρο. Ο αριθμός των επισκεπτών που επισκέφθηκαν τις Μυκήνες τους τελευταίους δύο μήνες ανέρχεται σε 8.340 τον Σεπτέμβριο και σε 9.172 τον Οκτώβριο».

Όπως επίσης πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, «κατά τη συνάντηση της κ. Μενδώνη με τον κ. Νίκα, υπογράφηκε μία δεύτερη προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του Πύργου Κουμουνδούρου -ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ- ως οφειλόμενη τιμή στον δεκάκις διατελέσαντα πρωθυπουργό, Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. Ο εγκαταλειμμένος πύργος βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Μάνης, στον κάμπο της Αβίας. Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση μελέτης από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου το έργο ακολούθως να μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Η κ. Μενδώνη δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κ. Νίκα, για την παρουσία του εδώ. Είχαμε μία πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε με τις εντάξεις των έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, τα οποία είχαμε συζητήσει και συνεννοηθεί στην τελευταία επίσκεψή μας στην Τρίπολη. Όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και μία σειρά έργων, πολύ σημαντικών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Πελοποννήσου, εντάσσονται πλέον στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς ο περιφερειάρχης έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα στα έργα Πολιτισμού. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επένδυση στον Πολιτισμό σημαίνει επένδυση στην ίδια την κοινωνία. Σημαίνει οικονομική ανάπτυξη στην περιφέρεια. Τον ευχαριστώ πολύ γι΄ αυτό. Επίσης, σήμερα, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης για το έργο της πυροπροστασίας των Μυκηνών, ένα έργο, το οποίο συμπληρώνει όλες τις σχετικές υποδομές που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο. Με την προγραμματική σύμβαση και με το έργο, το οποίο θα γίνει και προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμο το επόμενο καλοκαίρι, θωρακίζεται ακόμη περισσότερο ο χώρος των Μυκηνών. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να προσθέσω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, επισκέφθηκαν τις Μυκήνες περίπου 17.500 επισκέπτες. Εάν λάβουμε υπόψη την περίοδο την οποία διανύουμε και τις δυσκολίες με την πανδημία του κορονοϊού, ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και σημαντικός. Η φύση στις Μυκήνες, μετά από τη δοκιμασία που πέρασαν την 31η Αυγούστου, είναι απολύτως αποκατεστημένη και οι επισκέπτες απολαμβάνουν το γνωστό εράσμιο τοπίο των Μυκηνών».

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκας σημείωσε: «Χαίρομαι πάντοτε για τη συνεργασία που έχω με την κ. Μενδώνη. Έρχομαι πολλά χρόνια στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ποτέ δεν είχα τόσο καλή συνεργασία με τους εκάστοτε υπουργούς. Σήμερα ολοκληρώσαμε ενέργειες, οι οποίες αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Λύσαμε το μεγάλο θέμα πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και συζητήσαμε τις εντάξεις νέων έργων -γύρω στα δέκα- στην περιφέρειά μας, που θα δημοσιευτούν τις προσεχείς ημέρες. Γίνεται ένα έργο πρωτόγνωρο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά αναστηλώσεις αρχαιολογικών χώρων διαφόρων περιόδων. Είναι προφανές ότι αυτό, πέρα από τον Πολιτισμό, έχει και οικονομικό αντίκτυπο για την περιφέρειά μας και την οικονομική της ανάπτυξη εν γένει. Ευχαριστώ την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πολύ καλή συνεργασία, την οποία έχουμε».