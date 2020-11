Κόσμος

Βιέννη: τζιχαντιστής που αποφυλακίστηκε λόγω ηλικίας ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος και οργή στη Βιέννη. Η ταυτότητα του νεκρού δράστη. Ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε 14 συλλήψεις. Τι προκύπτει από το οπτικό υλικό των κινητών.

Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε 14 άτομα συνδεόμενα με τον βασικό ύποπτο στην επίθεση της Βιέννης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ενας 20χρονος αυστριακός υπήκοος με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία είναι ο βασικός ύποπτος για την επίθεση που άφησε 4 νεκρούς και 22 τραυματίες. Ο ύποπτος ξεγέλασε το πρόγραμμα αποριζοσπατικοποίησης και έδωσε την εντύπωση ότι είχε ενταχθεί, ενώ έκανε το ακριβώς αντίθετο, δήλωσε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών.

Ο βασικός ύποπτος, που σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας, είχε φυλακισθεί αφού αποπειράθηκε να ταξιδέψει στην Συρία για να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 22 μηνών τον Απρίλιο 2019. Τον Δεκέμβριο 2019 αποφυλακίσθηκε πρόωρα λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ο Φετζουλάι Κουτίμ εξουδετερώθηκε από την αστυνομία σε διάστημα εννέα λεπτών, διευκρίνισε ο αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο υπουργός Ασφαλείας τόνισε ότι η ταχεία ταυτοποίηση των στοιχείων του είχε ως αποτέλεσμα τις αστυνομικές εφόδους που έκανε στην συνέχεια η αστυνομία και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Ο 20χρονος δημοσίευσε μάλιστα και μια φωτογραφία στο λογαριασμό του στο Instagram πριν από την επίθεση. Κρατούσε δύο από τα όπλα που προφανώς χρησιμοποίησε, είπε ο υπουργός Εσωτερικών. Η παραπάνω εικόνα κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αυστριακές αρχές ότι είναι αυτός ο Φετζουλάι.

Η επίθεση ξεκίνησε περί τις 20.00 τοπική ώρα. Μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας κλήθηκαν επί τόπου και έδωσαν τέλος στην επίθεση πυροβολώντας και σκοτώνοντας τον άνδρα στις 20.09, δήλωσε ο Καρλ Νεχάμερ. «Χωρίς την ταχεία επέμβαση, το περιστατικό θα ήταν ακόμη χειρότερο», είπε.

Η ανάλυση των σκηνών της επίθεσης με βάση το οπτικό υλικό κινητών τηλεφώνων δεν παρέχει στοιχεία για την ύπαρξη και δεύτερου δράστη, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι μένει ακόμη να αποκλεισθεί ότι υπήρξε και δεύτερος δράστης. Στην πρωινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης διαφεύγει.

Στο μεταξύ, η αυστριακή κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά την τρομοκρατική επίθεση, την οποία έχουν καταδικάσει οι ηγέτες του κόσμου. «Οι σκέψεις μας και η συμπόνια μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους σ' αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία της Αυστρίας», δήλωσε ο Κουρτς πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Το εθνικό πένθος θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, αποφάσισε η κυβέρνηση.