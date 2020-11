Κόσμος

Κορονοϊός - Δανία: βιζόν μόλυναν ανθρώπους με μετάλλαξη του Covid-19

Πόσα εκατομμύρια ζώα θα σφαγιαστούν από τις Αρχές της χώρας. Πόσοι πολίτες μολύνθηκαν με μετάλλαξη του Covid-19.

Η Δανία θα σφαγιάσει συνολικά 15 εκατομμύρια βιζόν που εκτράφηκαν στο έδαφός της εξαιτίας μιας μετάλλαξης της Covid-19 που ήδη έχει μεταδοθεί σε 12 ανθρώπους, και απειλεί την αποτελεσματικότητα ενός μελλοντικού εμβολίου για τον άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

"Ο ιός που μεταλλάχθηκε μέσω των βιζόν μπορεί να δημιουργήσει τον κίνδυνο το μελλοντικό εμβόλιο να μην λειτουργήσει όπως πρέπει. Είναι απαραίτητο να σφαγιαστούν όλα τα βιζόν", δηλαδή 15 με 17 εκατομμύρια ζώα σύμφωνα με τις αρχές, δήλωσε η πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις των αρχών, αυτή η μετάλλαξη δεν έχει ως αποτέλεσμα πιο σοβαρές παρενέργειες στον άνθρωπο αλλά μια χαμηλότερη δραστικότητα των ανθρωπίνων αντισωμάτων, πράγμα που απειλεί την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της Covid-19.

Ο μεταλλαγμένος ιός που ανιχνεύθηκε σε βιζόν "δεν αντιδρά τόσο στα αντισώματα όσο ο κανονικός ιός. Τα αντισώματα έχουν πάντα μια επίδραση αλλά όχι τόσο δραστική", εξήγησε ο υπεύθυνος της Αρχής Ελέγχου των Μολυσματικών Ασθενειών (SSI), Κορ Μόλμπακ.

"Η συνέχιση της εκτροφής των βιζόν θα ενέπλεκε έναν πολύ υψηλότερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τόσο στη Δανία όσο και στο εξωτερικό", υπογράμμισε.

Η Δανία είναι ο πρώτος εξαγωγέας δερμάτων βιζόν παγκοσμίως, δραστηριότητα ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις 1.000 και πλέον φάρμες στο μικρό σκανδιναβικό βασίλειο. Μετά τα πρώτα κρούσματα της Covid-19 στα βιζόν, η Κοπεγχάγη ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι εκστρατεία σφαγής στα μολυσμένα εκτροφεία.

Τα 12 κρούσματα μετάδοσης στον άνθρωπο του μεταλλαγμένου ιού ανιχνεύτηκαν στη Βόρεια Γιουτλάνδη, στη δυτική Δανία, όπου είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα εκτροφεία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μάγνους Χένικε, "οι έρευνες έδειξαν ότι οι μεταλλάξεις μπορεί να επηρεάσουν τους σημερινούς υποψηφίους για ένα εμβόλιο κατά της Covid-19".

"Συνιστά απειλή για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορονοϊού, για τον λόγο αυτό πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο", επέμεινε.