Κοινωνία

ΕΛΤΑ: Συστάσεις προς το κοινό για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους

Τα ταχυδρομεία θα παραμείνουν ανοικτά την περίοδο της καραντίνας, ενσωματώνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με αφορμή τη λήψη των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, και σε εφαρμογή των οδηγιών της Πολιτείας, ενημερώνουν ότι το δίκτυό τους θα λειτουργήσει κανονικά, ενσωματώνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της υγείας των πελατών και των εργαζομένων τους, αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της χώρας.

Τα ΕΛΤΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και εφαρμόζουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου τους σε πανελλαδικό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και για τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων.

Με την ευκαιρία αυτή, τα ΕΛΤΑ συνιστούν στο κοινό που θα απαιτηθεί να επισκεφθεί κάποιο κατάστημα:

Να ακολουθεί τις υποδείξεις του προσωπικού αναφορικά με τα μέτρα προστασίας εντός των ταχυδρομικών καταστημάτων.

Να φορά υποχρεωτικά την μάσκα και να διατηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις.

Να προτιμά τη χρήση καρτών και να αποφεύγει τα μετρητά για τις οικονομικές συναλλαγές.

Να επικολλά τα γραμματόσημα αποκλειστικά με την χρήση δακτυλοβρεκτήρα.

Να απευθύνεται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών – 8001182000-στις περιπτώσεις που αναζητείται κάποια πληροφορία και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία στο ταχυδρομικό κατάστημα.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με άλλους ταχυδρομικούς φορείς παγκοσμίως για την υιοθέτηση καλών πρακτικών στην κατεύθυνση της ετοιμότητας και της συνολικής αντιμετώπισης της πρωτοφανούς κρίσης.

Επίσης, διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας και είναι σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί. Στις αντίξοες αυτές συνθήκες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και οι άνθρωποί τους θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτελέσουν την κοινωνική τους αποστολή, όπως το πράττουν, για περισσότερα από 190 χρόνια.