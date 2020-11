Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: το μήνυμα του από την εντατική

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας νοσηλεύεται σε εντατική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», χτυπημένος από τον κορονοϊό. Η ΠτΔ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

«Μη φοβού, μόνον πίστευε», είναι το μήνυμα του αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου από την Εντατική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται.

Επιπρόσθετα, εκφράζει ολόψυχες ευχαριστίες προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και στο πλήθος των ανθρώπων, που ακόμη μία φορά εκδήλωσαν την αγάπη τους με αυθόρμητη προσευχή.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

Πέρασε ήδη η πρώτη ημέρα στον «Ευαγγελισμό» και όλα εξελίσσονται καλά. Σε όλη μας τη ζωή αναφερόμαστε στον Θεό των εκπλήξεων αλλά και στον Θεό των θαυμάτων. Η πορεία μας στην Αλβανία ξεκίνησε με την αναφώνηση «ο Θεός είναι μαζί μας» και την εν χορώ απάντηση «και εμείς μαζί του», που μας στήριξαν τη βεβαιότητα ότι «δεν θα μας αφήσει ο Θεός».

Ολόψυχες ευχαριστίες στους εκλεκτούς ιατρούς και νοσηλευτές και στο πλήθος των ανθρώπων, που ακόμη μία φορά εκδήλωσαν την αγάπη τους με αυθόρμητη προσευχή.

Δύο λέξεις από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής καθορίζουν την ενδεδειγμένη στάση: «Μη φοβού, μόνον πίστευε».

Η ΠτΔ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και σύντομη επάνοδο στα σημαντικά ποιμαντικά του καθήκοντα.