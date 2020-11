Πολιτική

Μητσοτάκης: Δωρεάν για όλους το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Αρχές του 2021 οι πρώτες παραδόσεις του εμβολίου. Δωρέαν για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία εξαίρεση. Πώς θα γίνονται οι εμβολιασμοί.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στρατηγική εμβολιασμού κατά του κορΟνοϊού πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Θα διαπράτταμε τεράστιο λάθος αν αυτή η μεγάλη επιτυχία της επιστήμης με την ανακάλυψη του εμβολίου, μας οδηγούσε σε πρόσθετο εφησυχασμό. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ανάποδο. Τώρα που γνωρίζουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, τώρα που είμαστε περίπου βέβαιοι ότι, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, θα έχουμε πετύχει ένα επαρκές επίπεδο εμβολιασμού ώστε να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κρίση, αυτή ακριβώς η πληροφορία πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς και πιο προσηλωμένους να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τη στρατηγική εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. «Επιμένω στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων στο εμβόλιο, γιατί αυτή η κυβέρνηση από την αρχή αντιμετώπισε το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό. Γι’ αυτό και θα το διαθέτει δωρεάν σε όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι υποχρέωσή μας, αλλά ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο, δηλώνεται και η προσήλωσή μας στην προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα θα λάβει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 μέσω των συμβάσεων προαγοράς που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές του 2021, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στο σχέδιο εμβολιασμού τόνισε ότι «θα αναπτυχθούν σε όλη την Επικράτεια ειδικές δομές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον μαζικό εμβολιασμό. Και βέβαια θα υπάρχουν και κινητά συνεργεία τα οποία θα εμβολιάζουν υγειονομικούς οίκους ευγηρίας ή άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν». Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι χθες στη Βουλή κάλεσε όλα τα κόμματα να στείλουν εκπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία θα καταρτίσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών, προσθέτοντας πως το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να επενδυθεί με τη «μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση». «Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι το εμβόλιο δεν θα είναι απλά αποτελεσματικό, αλλά και ασφαλές», δήλωσε. Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τον προγραμματισμό της στρατηγικής μας για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19. Όπως ξέρετε, τα πρώτα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι άκρως ενθαρρυντικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας φέρνει πιο κοντά στη δυνατότητα ενός μαζικού και ασφαλούς εμβολιασμού. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για ένα σχέδιο εφαρμογής το οποίο θα είναι ολιστικό, από την προμήθεια, την αποθήκευση, την ασφαλή διανομή των εμβολίων μέχρι την οργανωμένη διενέργεια των εμβολιασμών σε όλους, ξεκινώντας προφανώς με αυτούς οι οποίοι θα μπουν σε απόλυτα πρώτη προτεραιότητα, με βάση τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών. Επιμένω στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων στο εμβόλιο, γιατί αυτή η κυβέρνηση από την αρχή αντιμετώπισε το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό. Γι’ αυτό και θα το διαθέτει δωρεάν σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι υποχρέωσή μας αλλά ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο, δηλώνεται και η προσήλωσή μας στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η αγορά και η κατανομή των εμβολίων έχει ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει -αν δεν κάνω λάθος- 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις από τα σκευάσματα τα οποία βρίσκονται στην τελική φάση. Στην Ελλάδα αναλογούν παραπάνω από 25 εκατομμύρια τεμάχια, κάποια από αυτά είναι διπλές δόσεις που πρέπει να γίνουν, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε ενδεχομένως και περισσότερα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται από τις αρχές του 2021. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, θα καθορίσει το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Χθες, μάλιστα, στη Βουλή κάλεσα όλα τα κόμματα να αποστείλουν έναν εκπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι το εμβόλιο δεν θα είναι απλά αποτελεσματικό, αλλά και ασφαλές. Και όπως οι συμπολίτες μας εμβολιάστηκαν μαζικά και επιτυχημένα φέτος κατά της γρίπης -θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε τον εμβολιασμό κατά της γρίπης- το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβεί και με το εμβόλιο κατά του Covid. Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα εμβόλια απαιτούν ειδικές συνθήκες συντήρησης, ορισμένα απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και από τη στιγμή που θα φύγουν από αυτές τις θερμοκρασίες πρέπει να χορηγούνται εντός λίγων ωρών. Θέλω να τονίσω ότι αυτός ο εμβολιασμός δεν θα μπορεί να γίνει μέσω του παραδοσιακού τρόπου, μέσω ιδιωτών γιατρών και φαρμακοποιών, ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους. Θα αναπτυχθούν -και θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μάριος Θεμιστοκλέους- σε όλη την επικράτεια ειδικές δομές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον μαζικό εμβολιασμό. Και βέβαια θα υπάρχουν και κινητά συνεργεία τα οποία θα εμβολιάζουν υγειονομικούς, οίκους ευγηρίας ή άλλους συμπολίτες μας οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και εννοείται ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πλαισιωθεί και με μία εκστρατεία ενημέρωσης από τους ειδικούς, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπέρ αυτού του εμβολιασμού. Κλείνω, όμως, με μία απαραίτητη παρατήρηση -επαναλαμβάνοντας κάτι το οποίο είπα και χθες στη Βουλή- το εμβόλιο δεν δίνει τη λύση σήμερα. Μας δείχνει, όμως, το δρόμο προς τη λύση αύριο. Και θα διαπράτταμε τεράστιο λάθος αν αυτή η μεγάλη επιτυχία της επιστήμης μας οδηγούσε σε πρόσθετο εφησυχασμό. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ανάποδο. Τώρα που γνωρίζουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, τώρα που είμαστε περίπου βέβαιοι ότι, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, θα έχουμε πετύχει ένα επαρκές επίπεδο εμβολιασμού ώστε να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κρίση, αυτή ακριβώς η πληροφορία πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς και πιο προσηλωμένους να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας. Και κυρίως -θα το ξαναπώ- να περιορίσουμε την κινητικότητά μας μόνο στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Όταν ζητήσαμε από τους συμπολίτες μας να το κάνουν -και το έκαναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο- το έκαναν χωρίς να γνωρίζουμε τότε ποιο θα ήταν το τέλος αυτής της περιπέτειας. Τώρα το γνωρίζουμε πια, με αρκετά μεγάλο βαθμό σιγουριάς. Κατά συνέπεια, επαναλαμβάνω και σήμερα την έκκλησή μου, πέρα και πάνω από τα μέτρα τα οποία έχει ήδη πάρει η Πολιτεία, ο καθένας μας να αναλογιστεί την υπευθυνότητά του απέναντι στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στο κοινωνικό του σύνολο και να περιορίσει τις μετακινήσεις του στο απολύτως απαραίτητο. Έτσι ώστε να μπορέσουμε, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να διευκολύνουμε τους υγειονομικούς μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, που δίνουν μια τιτάνια μάχη αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της χώρας, αλλά να στηρίξουμε και τους συμπολίτες μας εκείνους οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να περάσουμε αυτό το δύσκολο διάστημα μέχρις ότου να μπορούμε να έχουμε επίπεδα εμβολιασμού τέτοια που θα αφήσουμε για τα καλά πίσω μας αυτή την πανδημία. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.