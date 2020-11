Κοινωνία

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος μέσα στην Εντατική του “Ευαγγελισμού” (εικόνες)

Ποιο μήνυμα έστειλε ο σεβαστός Ιεράρχης, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό. Τον επισκέφθηκε η πρέσβειρα της Αλβανίας στην Αθήνα

Η πρέσβειρα της Αλβανίας στην Αθήνα επισκέφθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος νοσηλεύεται εκεί με κορονοϊό

Ο αλβανικός τηλεοπτικός σταθμός «Top Channel» της Αλβανίας την ακολούθησε, καθώς μετά από κοινή επιθυμία τους, η πρέσβειρα συνάντησε τον Μακαριώτατο στην ΜΕΘ, μεταφέροντας του τις ευχές του αλβανικού λαού για γρήγορη ανάρρωση.

Η κάμερα κατέγραψε εικόνες από τον ηλικιωμένο Ποιμενάρχη, ο οποίος έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση, ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Αλβανίας και εξέφρασε την σιγουριά του ότι αυτή η δοκιμασία θα περάσει και η ανθρωπότητα σύντομα θα κινήσει την πανδημία.

Ακόμη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους όσοι εξέφρασαν την αγάπη τους.

«Μην φοβάστε, απλά πιστέψτε», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.