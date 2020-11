Οικονομία

Κορονοϊός: σε απόγνωση οι ανθοπαραγωγοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα σκουπίδια καταλήγουν καθημερινά τόνοι λουλουδιών, καθώς λόγο της καραντίνας έκλεισαν τα ανθοπωλεία, ματαιώθηκαν οι γάμοι και σταμάτησαν οι εκδηλώσεις.