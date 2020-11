Υγεία - Περιβάλλον

Πατούλης: Έκκληση στους ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν το ΕΣΥ

Με επιστολή που απηύθυνε στους ιδιώτες γιατρούς, μέλη του ΙΣΑ, τους ζητά να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσουν τις δομές υγείας για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Στην εθνική προσπάθεια για την αναχαίτιση της επιδημίας και τη σωτηρία των συμπολιτών μας κάλεσε τους ιδιώτες γιατρούς να συμμετάσχουν με όλες τις δυνάμεις τους, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Συγκεκριμένα, με επιστολή που απηύθυνε στους ιδιώτες γιατρούς, μέλη του ΙΣΑ, τους ζητά να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσουν τις δομές υγείας για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Ο Γ. Πατούλης, τονίζει στην επιστολή του ότι ήρθε η ώρα ο ιατρικός κόσμος να ενώσει τις δυνάμεις του και να δώσει τη μεγάλη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ, στην επιστολή του επισημαίνει τα εξής:

«Η πατρίδα μας δίνει μια κρίσιμη μάχη ενάντια στην πανδημία που απειλεί την ανθρωπότητα. Οι συνάδελφοί μας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους για να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών μας. Έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας.

Οι ιδιώτες γιατροί της Αθήνας απέδειξαν το υψηλό αίσθημα ευθύνης από το οποίο διακατέχονται διατηρώντας ανοιχτά τα ιατρεία τους και προσφέροντας ακόμα και εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Ωστόσο η μάχη ενάντια στην επιδημία θα κριθεί από την οργάνωση και την αντοχή των δομών υγείας. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Είμαστε υπέρ της μονιμότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ωστόσο αυτή είναι μια συνθήκη έκτακτης ανάγκης και ο ιατρικός κόσμος οφείλει να συσπειρωθεί.

Σας καλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και να συμμετέχετε στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και τη σωτήρια των συμπολιτών μας. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα».