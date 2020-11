Πολιτική

Ερντογάν: η φιέστα της οργής στα Κατεχόμενα

Ο Αττίλας ήταν ειρηνευτική επιχείρηση, είπε ο Ερντογάν. Οργή στην Αθήνα για τη φιέστα της ντροπής. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να ζητήσει κυρώσεις από την ΕΕ.

Με μια προκλητική φιέστα, για πρώτη φορά από το 1974, Τούρκος Πρόεδρος επισκέφθηκε τα Βαρώσια!

“Μετά από 46 χρόνια πάρθηκε μία γενναία απόφαση από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο των «κατεχομένων». Μία νέα εποχή για όλους όσοι ζουν στα Βαρώσια θα ξεκινήσει” δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε δε προκλητικά ότι ο Αττίλας ήταν ειρηνευτική επιχείρηση, ενώ εγκαλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλλαξία, που επιδεικνύει και στην Μεσόγειο. “Οι επιθέσεις από τους Έλληνες προκάλεσαν την επιχείρηση ειρήνης το 1974, που έφερε σταθερότητα” είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την ομιλία του ο Ερντογάν τόνισε ότι το βήμα που έγινε στο Βαρώσι δεν είναι για να δημιουργήσει νέα προβλήματα αλλά να διορθώσει τα παλιά προβλήματα, ενώ για τους υδρογονάνθρακες ανέφερε ότι «ως εγγυήτρια χώρα δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλα διπλωματικά παιχνίδια».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της λύσης δύο κρατών λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία καταστράφηκε το 1963 και το 1974 από την ελληνική χούντα. «Μια λύση δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει της κυριαρχικής ισότητας. Αυτό έδειξαν να θέλουν και οι Τουρκοκύπριοι με την επιλογή του Τατάρ στις πρόσφατες εκλογές. Δεν ανεχόμαστε πλέον παιχνίδια διπλωματίας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ στην ομιλία του για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους ανέφερε πως η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά υπό την προϋπόθεση πως θα συζητηθούν και άλλα μοντέλα λύσης πλην της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Μετά δε το πέρας της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας, ο Τατάρ δήλωσε: «Κρίμα που όλη αυτή η ομορφιά κρατήθηκε μακριά από το κοινό μέχρι σήμερα. Αυτό το μέρος περιμένει την ημέρα που θα συναντήσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του. Ως μητέρα πατρίδα, θα είμαστε με το "ψευδοκράτος" σε κάθε του βήμα», δήλωσε μετά την παράνομη επίσκεψη στο Βαρώσι ο Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα επικρατεί οργή, με το υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει αποφασισμένο να ζητήσει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. “Η ενέργεια αυτή προστίθεται στην συνεχή και αυξανόμενη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο. Την καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και αναμένουμε να συζητηθεί ενδελεχώς στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο” αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ..

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει λόγο για νέα τετελεσμένα ανήμερα της «μαύρης επετείου».

Για «βάναυση προσβολή του Διεθνούς Δικαίου που υπονομεύει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων» κάνει λόγο ο Τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος. «Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ρότα» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ.

Κι όλα αυτά ενώ το Oruc Reis συνεχίζει να πλέει μες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, έχοντας φτάσει το βράδυ του Σαββάτου σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων από τις βορειοανατολικές ακτές της Ρόδου. Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας έχει ποντίσει καλώδια και κάνει κανονικά έρευνες, έχοντας συλλέξει όπως λένε ενδιαφέρονται στοιχεία.