Οικονομία

Lockdown: στην “Εντατική" οι χειμερινοί προορισμοί της Ελλάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου εξαφανίστηκαν λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα να ερημώσουν οι περιοχές, που άλλοτε έσφυζαν απο ζωή.​