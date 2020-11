Κοινωνία

Πολυτεχνείο: επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων. Πληροφορίες για τραυματίες. Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει. Έκλεισε και ο σταθμός του μετρό " Μεταξουργείο".

Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που στα Προπύλαια βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση μελών του ΚΚΕ παρουσία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ομάδα ατόμων που ήθελαν να κάνουν πορεία συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις στην Πανεπιστημίου. Οι αστυνομικοί μάλιστα έκαναν χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου - λάμψης και προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο τραυματίες.

Παράλληλα, με τη χρήση των οχημάτων εκτόξευσης νερού και με πυκνή ρίψη δακρυγόνων, η αστυνομία επιχειρεί να διαλύσει της συγκέντρωση της ΚΟΑ του ΚΚΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Δ. Κουτσούμπας απαίτησε την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων. Κατήγγειλε την επίθεση και τον προπηλακισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Θ. Παφιλη και σε άλλους βουλευτές. "Οι διαδηλωτές τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας, οι αστυνομικοί δεν τα τηρούν" τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως υποστηρίζει, η επίθεση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επάφη με εισαγγελέα.

Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για αναίτια και απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας, ενώ προσθέτουν ότι ο αξιωματικός της ΓΑΔΑ εμφανίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση στο χώρο. Απαντώντας δε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι "η εντολή μας είναι να εφαρμόσουμε το νόμο".

Κλειστή είναι αυτήν την ώρα, για την κυκλοφορία των οχημάτων, η οδός Πανεπιστημίου, από το ύψος της Οδού Αμερικής. Κλειστή είναι και η Σταδίου. Εν τω μεταξύ, με εντολή της Αστυνομίας έκλεισε ο σταθμός του μετρό " Μεταξουργείο".

Κινητοποίηση υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από την κεντρική είσοδο των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας, που μετέβη στο σημείο με δυνάμεις της. Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ αυτών αντεξουσιαστές και φοιτητές φορούν μάσκες, κάποιοι κράνη και κρατούν ρόπαλα, ενώ στην είσοδο έχουν αναρτήσει μεγάλο πανό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διαμαρτύρονται για την απαγόρευση να πραγματοποιήσουν πορεία για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Στην περιοχή βρίσκονται διμοιρίες της αστυνομίας και δικυκλιστές αστυνομικοί που έχουν αποκλείσει κάθε σημείο διέλευσης προς το πανεπιστημιακό campus, το οποίο βρίσκεται κοντά στις Φοιτητικές Εστίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ένταση με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν από απόσταση τις κινήσεις τους.