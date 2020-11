Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέα μέτρα και κλειστά σύνορα στην βόρεια Ελλάδα

Δύσκολη η κατάσταση στην βόρεια Ελλάδα. Τι ισχύει με τις χερσαίες πύλες εισόδου. Ποιο αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις. Αναλυτικά τα μέτρα.

Νέα μέτρα για τον κορονοϊό στην Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση και στη χώρα μας. Τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ έδειξαν ότι οι δείκτες θετικότητας σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε καθεστώς lockdown για εβδομάδες. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες σε πολλές περιοχές επιδεικνύουν πολύ πιο χαλαρή συμπεριφορά από ό,τι επιβάλλουν οι συνθήκες. Η χαλαρή συμπεριφορά, όλων μας, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε καθυστέρηση της οριζόντιας άρσης του lockdown», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κλείνουν τα χερσαία σύνορα





Ο κ. Πέτσας τόνισε πως η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα λαμβάνει πρόσθετα μέτρα. Πρώτον, αναφορικά με τις χερσαίες πύλες εισόδου, από αύριο στις 6 το πρωί κλείνει το συνοριακό σημείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής. Στα Βόρεια σύνορά μας θα παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες εισόδου της Κακκαβιάς, των Ευζώνων και του Προμαχώνα, ενώ από την Νυμφαία θα διέρχονται μόνο φορτηγά αυτοκίνητα. Όσοι εισέρχονται στην χώρα, εκτός από υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ (PCR) 72 ωρών, θα υποβάλλονται και σε rapid test από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ. Όσοι ανιχνεύονται ως αρνητικοί, θα μπορούν να εισέρχονται στη χώρα και να κατευθύνονται στον προορισμό τους με βάση το PLF που θα έχουν υποβάλει.

Εντατικότεροι έλεγχοι μετακινήσεις και εργασία

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι αναφορικά με το επιδημιολογικό φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων. Συγκεκριμένα ενισχύονται οι δυνάμεις των ελεγκτικών σωμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημοτική Αστυνομία αυστηροποιούνται οι έλεγχοι, τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στους χώρους εργασίας.

Εκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα

Η κυβέρνηση κάνει έκκληση ξανά σε όλους τους πολίτες. «Ας τηρήσουμε τα μέτρα, για να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα υγείας, για να βοηθήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας να σώσουν ζωές. Ας τηρήσουμε τα μέτρα, για να μην καθυστερεί το άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Ας τηρήσουμε τα μέτρα, μένοντας σπίτι, για να μείνουμε ασφαλείς. Και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι, δυστυχώς, η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, καθώς τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων εβδομάδων».

Νέες κλίνες ΜΕΘ

Ο κ.Πέτσας αναφερόμενος στο σύστημα Υγείας τόνισε πως συνεχίζεται η προσθήκη νέων κλινών στις ΜΕΘ, ενώ πάντα υπάρχει ετοιμότητα για επίταξη - εάν χρειαστεί- κλινών σε ιδιωτικές κλινικές, προσλαμβάνεται πρόσθετο ιατρικό προσωπικό και γίνεται αξιοποίηση διαθέσιμου προσωπικού με ταχεία κατάρτιση για να μπορεί να συνδράμει τους εντατικολόγους μας. Εννοείται ότι σε συνθήκες πολέμου, όπως αυτού που αντιμετωπίζουμε, η χώρα λειτουργεί ως ενιαία υγειονομική περιφέρεια.

«Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι υπάρχει κόπωση στην κοινωνία. Τώρα, ωστόσο, - μετά τις καθημερινές ανακοινώσεις για αποτελεσματικά εμβόλια - βλέπουμε μια αχτίδα φωτός. Ξέρουμε ότι θα φτάσει το τέλος αυτής της παγκόσμιας περιπέτειας.

Όμως, μέχρι τότε, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πολλές φορές είπαμε και τώρα το επαναλαμβάνουμε πιο δυνατά ότι αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε», πρόσθεσε