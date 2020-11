Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Κανονικά γίνεται η τηλεκπαίδευση - Σε φάσεις το άνοιγμα των σχολείων

Τι λέει για την διανομή tablet, τις καταγγελίες και τις επικρίσεις των κομμάτων. Τι απαντά για τις απουσίες. Ποια σχολεία θα επαναλειτουργήσουν πρώτα.

«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία, αλλά όσο οι ειδικοί μας λένε ότι πρέπει να μείνουν κλειστά τα σχολεία, είναι αναγκαστική η τηλεκπαίδευση», τόνισε στον ΑΝΤ1 η Υπ. Παιδείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης στην χώρα, μέσω δωρεάν πλατφόρμας και πρόσβασης σε αυτήν των μαθητών σε όλη την χώρα, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό έργο, που αφορά 1,6 εκ. μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρξαν μικρά προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Αναφερόμενη σε καταγγελίες για διανομή tablet σε σχολεία, τα οποία καταλήγουν όμως αντί για τα χέρια μαθητών σε χέρια καθηγητών, η κ. Κεραμέως είπε ότι υπάρχουν σαφείς εντολές που πρέπει να τηρούνται, αποδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές, τόνισε όμως ότι είναι μεγάλη η συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η Υπ. Παιδείας είπε ότι σύμφωνα με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της περιοχής, τα παιδιά από το χωριό της Ηλείας, η φωτογραφία των οποίων να κάθονται στο καφενείο του χωριού για να «συνδεθούν» με την τηλεκπαίδευση, ουδέποτε συνδέθηκαν τις επίμαχες δύο ημέρες στην πλατφόρμα ούτε έκαναν χρήση της συσκευής που υπήρχε στο σχολείο και ήταν στην διάθεση τους, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να παρέμβει για να δοθούν λύσεις σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

«Αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες είναι πρωτόγνωρο για την χώρα και ουδείς θα πίστευε πριν από μερικούς μήνες ότι λόγω της πανδημίας θα γινόταν η ψηφιακή μετάβαση όλων των σχολείων της χώρας. Την πρώτη ημέρα σύνδεσης των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, υπήρξαν αρρυθμίες, έπρεπε να συντονιστεί το σύστημα, υπήρχε πανευρωπαϊκό πρόβλημα, όμως δύο εβδομάδες τώρα γίνονται κανονικά τα μαθήματα σε δεκάδες χιλιάδες εικονικές τάξεις καθημερινά. Το ίδιο έγινε και την πρώτη ημέρα σύνδεσης των δημοτικών, υπήρξαν προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, όμως πλέον τα μαθήματα γίνονται», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Σε ότι αφορά τις απουσίες των μαθητών, είπε ότι αυτές δεν υπολογίζονται όταν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, ωστόσο κατά τις άλλες ημέρες τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους και πρέπει να παρακολουθούνται από τα παιδιά.

Η Υπ. Παιδείας επανέλαβε σε ότι αφορά την πλατφόρμα για την τηλεκπαίδευση ότι δεν αφορά σε έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο διαγωνισμού, αλλά αποτελεί δωρεά η χρήση της, για την οποία μάλιστα όπως είπε, αν και η αντιπολίτευση το ζητούσε επιμόνως τις προηγούμενες ημέρες, ουδείς έχει αντααποκριθεί αφότου το Υπουργείο δήλωσε ότι μπορεί όποιος θέλει να δει τα σχετικά έγγραφα.

«Οι μελέτες έδειξαν ότι τα σχολεία δεν αποτελούν εστίες διασποράς του ιού και τα σχολεία έκλεισαν για να περιοριστεί η κινητικότητα των ενηλίκων. Στόχος μας και προτεραιότητα είναι να ανοίξουν τα σχολεία και υπάρχει η πιθανότητα πρώτα να ανοίξουν τα δημοτικά και μετά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια», λέγοντας ωστόσο ότι ο χρόνος στον οποίο θα υλοποιηθεί η επαναλειτουργία των σχολείων εξαρτάται από τους λοιμωξιολόγους.