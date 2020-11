Πολιτική

Αμυράς -Τσαπανίδου για τα κορονο-πάρτι (βίντεο)

Παρέμβαση των δύο δημοσιογράφων στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τα πάρτι που διοργανώνονται την περίοδο του lockdown και της πανδημίας.