Οικονομία

Καφούνης στον ΑΝΤ1 για lockdown: υπάρχει θηλιά στον λαιμό χιλιάδων επιχειρήσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα κλειστά καταστήματα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις.