Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο.Τι συζήτσαν οι δύο ηγέτες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την προετοιμασία ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου και για τη διμερή συνεργασία.