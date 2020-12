Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός καλπάζει στις ΗΠΑ

Ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών έφτασε πλέον στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου, όταν το πρώτο κύμα της πανδημίας βρισκόταν στην κορύφωση του.

Οι ΗΠΑ, αντιμέτωπες με αναζωπύρωση της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού εδώ και εβδομάδες, κατέγραψαν χθες Τρίτη πάνω από 2.500 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 μέσα σε 24 ώρες, επίπεδο στο οποίο είχαν να φθάσουν από τα τέλη του Απριλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το ίδιο διάστημα, η χώρα επιβεβαίωσε πάνω από 180.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 ως τις 20:30 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, τα οποία εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η προηγούμενη φορά που είχε ξεπεραστεί το επίπεδο των 2.562 θανάτων οι οποίοι καταγράφηκαν χθες Τρίτη ήταν στα τέλη Απριλίου, στην κορύφωση του λεγόμενου πρώτου κύματος της πανδημίας.

Παράλληλα, ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία έφθασε τους 99.000 χθες Τρίτη, επίπεδο άνευ προηγουμένου από την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με το COVID Tracking Project. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πολύ ανησυχητική σε αρκετές μεσοδυτικές πολιτείες, όπως η Ιντιάνα και η Νότια Ντακότα.

Μερικές ημέρες μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών, ειδικοί φοβούνται πως οι μετακινήσεις που έκαναν εκατομμύρια Αμερικανοί για να την περάσουν με τις οικογένειές τους θα προκαλέσει «εκτίναξη των κρουσμάτων προς τα πάνω που θα προστεθεί σε αυτή που καταγραφόταν ήδη», όπως το έθεσε ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων διατηρείται επί το παρόντος στο επίπεδο — το πολύ υψηλό επίπεδο — των τελευταίων εβδομάδων.

Το φράγμα των 2.000 θανάτων σε μια μέρα, που οι ΗΠΑ ξεπέρναγαν συχνά την άνοιξη, ξεπεράστηκε ξανά αρκετές φορές τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται μακράν το σκληρότερο χτύπημα από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε απόλυτους αριθμούς, έχει καταγράψει ως αυτό το στάδιο 270.450 θανάτους επί συνόλου 13,7 εκατομμυρίων μολύνσεων.