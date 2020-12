Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στις “κόκκινες” περιοχές

"Συναγερμός" για έξι περιοχές της χώρας. Τα δύο νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα, δηλαδή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλη τη χώρα που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατ’ οίκον απομόνωση, είναι 16.617, ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικότερα, απ’ αυτά, τα 7.031, δηλαδή ποσοστό 42,3%, βρίσκονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 3.267, δηλαδή ποσοστό 19,7%, βρίσκονται στην Περιφέρεια της Αττικής, 1.777, δηλαδή 10,7%, βρίσκονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1.590, δηλαδή 9,6%, βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 632, 3,8%, στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως παρατήρησε ο κ. Χαρδαλιάς, το 86,1% των ενεργών κρουσμάτων κατανέμεται γεωγραφικά σε 5 από τις 13 Περιφέρειες της χώρες. Ειδικότερα, σημείωσε πως το 66,4% βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας.

Περαιτέρω, επισήμανε πως η Αττική συγκεντρώνει το 17,9% των ενεργών κρουσμάτων.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός ανέφερε πως ανάμεσα στις περιοχές που δημιουργούν έντονο προβληματισμό τις τελευταίες 7 ημέρες, είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Πιερίας και Ημαθίας.

Όσοι ανιχνεύονται θετικά στους ελέγχους που γίνονται στα χερσαία σύνορα της χώρας, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί από την εργαλειοθήκη της δύο επιπλέον μέτρα, από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 6 το πρωί, με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Πρώτον, όσοι ανιχνεύονται θετικά στους ελέγχους που γίνονται στα χερσαία σύνορα της χώρας, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεύτερον, δεν επιτρέπονται πλέον επισκέψεις όσοι δεν εγκαταβιώνουν μόνιμα στις μονές του Αγίου Όρους» εξήγησε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση περιοχών που τα μέτρα δεν φέρουν αποτέλεσμα, η λήψη αυστηρότερων μέτρων αποτελεί μονόδρομο.